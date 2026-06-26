3 diseños de uñas semipermanentes para lucir bonita todo el verano

El mundo de la moda es tan cambiante que nos iremos encontrando con algunos cambios en relación a la gama de colores que se usarán no sólo en el rubro de la indumentaria o del calzado sino también en el nail art. Y es que ante la llegada del verano, hay algunos diseños que serán los más elegidos por aquellas mujeres que quieran lucir elegantes y que se hará énfasis en la tonalidad de colores. En esta ocasión, la tendencia indica que las uñas semipermanentes serán las más elegidas con estos tres diseños.

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El nail art hace referencia al embellecimiento de las uñas a través del uso de varios productos como son los esmaltes y que los diseños irán variando de acuerdo a la tendencia que esté vigente en la temporada. Por lo general, durante el verano, las mujeres eligen para sus uñas aquellos tonos que sean más cálidos y que puedan llamar la atención.

Qué son las uñas semipermanentes

De acuerdo a lo que aseguraron algunas manicuras expertas, la tendencia en este verano, serán las uñas semipermanentes y para aquellos que no saben, hace referencia a la técnica que utiliza geles especiales que se secan y endurecen mediante la luz ultravioleta LED y que ofrece un acabado brillante, natural y resistente. Por eso, te compartiremos cuáles son los tres diseños que podrás llevar en este verano y que son furor.

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3 diseños de uñas semipermanentes

Uñas mantequilla: es una de las opciones para poder llevar tus uñas y que se caracterizan por ser elegantes, y con la capacidad de aceptar todo tipo de diseños, combinar este color con unas flores que ayudarán a que las manos se vean elegantes y que se puede combinar con unas flores.

Peach nails: son llamadas también uñas color melocotón y que son divertidas, refrescantes y que se puede combinar con unas uñas perladas