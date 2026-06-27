MasterChef 24/7: Cómo hacer una pasta rápida, barata y deliciosa al estilo de la Chef Zahie
La jueza de MasterChef 24/7 muestra como hacer una pasta sencilla y cremosa en poco tiempo.
Si buscas una receta sencilla, barata y deliciosa, la Chef Zahie Téllez tiene una pasta perfecta al estilo de MasterChef 24/7. Esta es una opción ideal para cualquier día de la semana: una cremosa con jamón y chícharos que se prepara en pocos minutos y con ingredientes fáciles de conseguir. Aquí te decimos cómo hacer paso a paso.
Con el estilo de MasterChef 24/7: la receta de pasta carbonara de Zahie Téllez
"Una pasta sencilla, cremosa y de esas que siempre se antojan", escribió la jueza de MasterChef México 2026 para acompañar la receta que compartió en sus redes sociales, como Instagram y TikTok. Para quienes buscan una preparación rápida que no pierda el sabor, esta es una opción perfecta.
Ingredientes:
- 90 g de mantequilla sin sal
- 1 cdita de sal de grano
- 250 g de pasta
- 1/2 taza de queso parmesano rallado
- 1/2 taza de chícharos precocidos
- 160 g de jamón en cubos
- Perejil picado, al gusto
Cómo hacer la pasta de la Chef y jueza de MasterChef México 2026: paso a paso
Con esta receta al estilo de MasterChef 24/7, Zahie Téllez demuestra que preparar una comida deliciosa no siempre implica pasar horas en la cocina ni realizar un gran gasto. Este es el paso a paso de la crema carbonara con jamón.
Preparación:
- En una olla con abundante agua hirviendo, agregar la sal y cocinar la pasta hasta que esté al dente.
- Reservar un poco del agua de cocción.
- En un bowl, colocar la mantequilla sin sal y agregar un cucharón pequeño del agua de cocción caliente.
- Mezclar hasta obtener una preparación cremosa.
- Incorporar el queso parmesano y mezclar.
- Añadir los chícharos y el jamón; integrar bien.
- Si es necesario, agregar un poco más de agua de cocción para ajustar la consistencia.
- Transferir la mezcla a una sartén e incorporar la pasta cocida.
- Mezclar hasta que la salsa cubra uniformemente la pasta.
- Servir con más queso parmesano y perejil picado al gusto.
Esta propuesta de Zahie Téllez destaca por su practicidad, ya que no requiere técnicas complicadas ni una larga lista de insumos. Además, la combinación de mantequilla, queso parmesano y el agua de cocción de la pasta permite obtener una salsa cremosa sin necesidad de utilizar crema o ingredientes adicionales.
No te pierdas MasterChef 24/7 en Disney+ y de lunes a viernes en punto de las 8:30 pm y los domingos a las 8:00 a través de Azteca UNO.