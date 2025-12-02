Diciembre sin fiestas: Estos son los países en donde LA NAVIDAD NO EXISTE

Llegó diciembre y con él, el famoso espíritu navideño en gran parte del mundo, sin embargo, hay países donde de plano no se celebra la navidad ya sea por motivos culturales, religiosos o históricos por eso aquí te contamos qué lugares no se llenan de luces, árboles y villancicos durante esta época.



Arabia Saudita, Libia y Túnez al ser países que sigue las leyes del islam sunita no celebran la navidad.



Afganistán es otra de las regiones que no se une a esta festividad debido al regreso del Talibán y con ello se restringió cualquier celebración ajena al islam.



Debido a que Mauritania cuenta en su totalidad con una población musulmana tampoco se puede ver la navidad marcada en el calendario.



Por creencias budistas y chamánicas, Mongolia no festeja estás fechas. Sin embargo, celebran Tsagaan Sar, su Año Nuevo Lunar blanco, una festividad con un fuerte sentido espiritual.



Aunque varios lugares se encuentran decorados haciendo alusión a la navidad, China no realiza estas tradiciones, excepto en Hong Kong y Macao.

¿En qué países se celebra la navidad pero en diferente fecha?

A principios de año, principalmente el 6 de enero, Armenia festeja la navidad, de acuerdo con la Iglesia Apostólica Armenia es la fecha original de la Epifanía para celebrar el nacimiento y bautismo de Jesús.

El 7 de enero tanto Rusia como Ucrania, Etiopía y Serbia celebran estas festividades debido a que siguen el calendario juliano utilizado por varias iglesias ortodoxas.

En esa misma fecha, 7 de enero Egipto los cristianos coptos realizan ayuno previo y celebran una liturgia nocturna muy significativa.

¿Cómo celebran en Japón y Filipinas?

Japón y Filipinas son dos casos que van a lo extremo uno por tener una nula la celebración, mientras que el otro tiene una celebración que se alarga hasta meses.

En Japón no se ve como una celebración religiosa, sino como un día social (25 de diciembre) para pasar un rato con la pareja y amigos, cabe destacar que este día no es descanso obligatorio.

Mientras que en Filipinas la navidad empieza el 1 de septiembre y concluye el 6 de enero lo cual es catalogada como la navidad más larga del mundo.