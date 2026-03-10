Entre acusaciones de plagio y memes: Nodal desata críticas tras su nuevo lanzamiento

Una vez más el cantante sonorense Christian Nodal volvió a colocarse en el ojo del huracán tras el lanzamiento de su nuevo sencillo “Incompatibles” y es que de acuerdo con algunos internautas aseguran que este tema es un plagio.

De acuerdo con usuarios de redes sociales, la canción que se estrenó el pasado 5 de marzo de 2026 tiene similitudes con “Me pierde por wey” del Grupo Firme, y es que “Incompatibles”, canción de Nodal tiene la misma línea que la anterior pero en diferente orden, “una peda, una lloradita y a lo que sigue”, es lo que pronuncia Nodal, mientras que Eduin Caz vocalista de Grupo Firme canta: “una lloradita, una peda y la que siga”.

Aunque las frases no son idénticas, varios internautas consideraron que la similitud era demasiado evidente, lo que provocó críticas y comparaciones. Asimismo, hay quienes indicaron que este tema fue producido por Pepe Aguilar, lo que generó un debate más sobre su nivel de composición.

Hasta el momento, Nodal no se ha pronunciado al respecto, tampoco Grupo Firme ha hecho pública su postura por la gran similitud a su éxito lanzado en 2022.

¿Por qué el nuevo video de Christian Nodal, “Incompatibles” ha generado memes?

Además de las acusaciones de plagio, el videoclip de “Incompatibles" también ha generado comentarios de sorpresa por ver a Nodal en una faceta muy diferente a la que nos tiene acostumbrados a ver, pues en él sale patinando en hielo.

Aunque pareciera ser una simple escena, los comentarios y memes se desataron al ver que el mexicano aparentemente adaptó unas botas vaqueras para convertirlas en patines, salir patinando en hielo y mostrar una actitud melancólica mientras interpretaba el tema.

Sin duda alguna la presencia de Nodal como protagonista del videoclip patinando en hielo llamó la atención de los internautas, quienes ironizan que las imágenes mostradas no reflejaban su trabajo como artista de regional mexicano.