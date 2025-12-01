¿Cuáles son las canciones que MÁS escuchan los mexicanos en navidad?

Con la llegada del último mes del año empieza a sentirse esa alegría de las fiestas decembrinas por lo que es más común ver las calles llenas de luces, reuniones, ponche y mucha música navideña, pero te has percatado que todas las familias tienen una o varias canciones en común.

Sin duda alguna en cada hogar mexicano desde pequeños nos inculcan a escuchar esas canciones navideñas que vuelven año con año como una tradición, revivir un recuerdo o porque son las que más se cantan o bailan en los festivales escolares, por eso aquí te dejamos las canciones que más escuchan los mexicanos en esta época de diciembre.

¿Qué es lo que más escuchan los mexicanos en navidad?

Entre los clásicos que casi siempre suenan desde finales de noviembre hasta enero destacan y que conquistan a más de miles sin importar su edad son los siguientes:



Feliz Navidad : Compuesta e interpretada por José Feliciano, no puede faltar en la tradicional posada mexicana y escuchar el famoso “I wanna wish you a merry Christmas”

¿Por qué siguen vigentes estas canciones?

La Navidad en México no es sólo fiesta, en ella hay espacio para combinar lo familiar con la devoción religiosa, la diversión, lo infantil, el romance y la nostalgia, y algunas de estas canciones combinan todos estos temas en sus letras, por eso es más común que estas interpretaciones se traspasen de generación en generación.