7 diseños de uñas french que no pasan de moda y podrás lucir en la primavera 2026

Las uñas french son ese modelo que nunca pasa de moda y uno de los incondicionales para las mujeres si no saben qué diseño elegir. Un plus es que favorece a cualquier tipo y longitud de uñas, por lo que es de los más recomendados en la manicura. En esta ocasión, se renuevan para que las puedas lucir en la primavera 2026, al igual que estos 11 ejemplos con flores que son perfectas para iniciar marzo.

De acuerdo con un artículo del portal Glamour 25, las uñas french o francesas son uno de los diseños más clásicos y elegantes, pues se caracterizan por llevar una base natural en colores nude, rosa claro o traslúcido, mientras que en la punta una línea blanca que le da un acabado sofisticado. Pero en esta ocasión, los modelos serán completamente diferentes, los cuales podrás combinar con estos 11 ejemplos para playa que quedan hermosos en pies y son de diferentes colores.

Los 7 diseños de uñas french para la primavera de este año

1. Con puntos: El también llamado polka dots es uno de los modelos que serán tendencia en esta primavera. El cuerpo de la uña permanece natural, mientras que en la punta se puede elegir el esmalte de tu elección.

2. Tonos pastel: Estos colores estarán en la moda durante la temporada primavera-verano, por lo que no podían faltar. Dale un diseño diferente y multicolor a tu manicura.

3. Con brillos: El cuerpo de la uña puede quedar al natural, mientras que en la punta se le pueden agregar brillos, ya sea en plateado o dorado.

4. Baby boomer: Este diseño es la combinación de 2 colores, integrándose de una manera suave. Puedes agregar tonos rosados en la punta de la uña.

5. Micro french. Una variante de las ya tan conocidas uñas francesas, pero en su versión más minimalista de 2026.

6. Doble: Este diseño da un toque moderno y dinámico. Solo basta con incorporar una segunda línea paralela en contraste o con colores similares.

7. Acabado espejo: Dale un toque futurista a tu modelo de uñas al agregarle un efecto cromado a la punta.