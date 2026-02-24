Esto pasa con las personas que ven la misma película siempre, según la psicología

Hay un fenómeno conocido como "comfort watching", que consiste en ver la misma película siempre y tiene una explicación interesante qué te vamos a contar. La inteligencia artificial y la psicología han develado información sobre este hábito que surge como una estrategia de supervivencia mental en momentos de caos.

Lo que ocurre es que la mente busca aquello conocido lo familiar para poder regular emociones y bajar los decibeles del estrés cotidiano. La psicología lo describe como un mecanismo de defensa que nos ayuda a desconectar de la incertidumbre externa.

¿Qué dice la psicología y la IA sobre ver siempre la misma película?

Los psicólogos manifiestan que ver siempre la misma película tiene la función de ser un protector contra la ansiedad. Vivimos en un mundo donde todo cambia muy rápido por lo que saber qué es lo que va a ocurrir en la siguiente escena brinda una sensación de control que el cerebro agradece. Saber lo que estamos viendo elimina el esfuerzo cognitivo de procesar información nueva por lo que permite que el sistema nervioso esté relajado completamente.

Esto no es no es todo ya que la nostalgia también es importante en este comportamiento porque las historias suelen estar ligadas a momentos positivos o etapas de seguridad en nuestras vidas.

En cuanto la inteligencia artificial manifiesta que este comportamiento es una optimización de la recompensa emocional. Así es que los algoritmos detectan que el usuario está buscando patrones de alta fidelidad y bajo riesgo, básicamente es que se va a lo seguro porque al final lo va a satisfacer. Esta herramienta tecnológica también manifiesta que el consumo repetitivo de las películas no es por una falta de interés, sino que es la búsqueda de la eficiencia en la gestión del bienestar personal.

Hay un gran catálogo de películas, series, etcétera, sin embargo, la persona puede siempre recurrir al mismo contenido porque se enfoca en detalles que antes pasaron desapercibidos y profundizan la conexión con la obra. Muchos lo toman como una meditación guiada donde el diálogo y la música ya son parte del paisaje interno.

Es un escape de la realidad.

Muchos lo desconocen, pero esta es una herramienta emocional con mucho poder porque colabora a que podamos procesar en los sentimientos complejos por medio de personajes que sentimos como personas cercanas a nosotros.

Si eliges la misma película al finalizar el día es una forma de autocuidado que la psicología la toma como válida totalmente. Sin embargo, esta herramienta no debe convertirse en un escape de la realidad, puedes disfrutar de esta historia favorita para resetear tu ánimo. De esta manera cuando alguien se burle de ti por ver siempre el mismo contenido recuérdale que es tu cerebro quien busca un poco de paz y distracción.