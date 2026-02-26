Si te mareas cuando te despiertas; estos son los riesgos que corre tu salud

No se podría decir que los síntomas de cuando te mareas son normales, pero en ocasiones tienen explicaciones que se pueden tomar como causas leves. Sin embargo, si son comunes y se presentan de cierta forma… pueden indicar severos problemas de salud. Esto dicen los expertos de los mareos al momento de despertar.

¿Qué complicaciones de salud existen si te mareas al despertarte?

Los expertos en salud aclaran que pasar del estado de reposo a la actividad física exige una respuesta rápida del sistema circulatorio y el oído interno. Por ello suele ocurrir que exista desorientación espacial como el vértigo, lo cual podría indicar falla de mecanismos, que pueden ocasionar accidentes y afectar la calidad de vida

Ante eso, lo primero es identificar los procesos biológicos que provocan estas sensaciones de mareos al despertarte, según Cleveland Clinic.

Efectos farmacológicos - Algunas medicinas que se toman para la hipertensión, diuréticos o antidepresivos facilitan el desequilibrio matutino, pues alteran la regulación circulatoria nocturna.

Vértigo posicional - Cuando se realizan movimientos bruscos, pequeños cristales de calcio se desplazan en el oído interno. Esto genera señales contradictorias sobre la posición del cuerpo que llegan al cerebro.

Presión baja - La caída de la presión y la inestabilidad temporal se puede producir por ponerse de pie súbitamente. Esto es así porque la gravedad acumula sangre en las piernas para retrasar el flujo hacia el cerebro.

Deshidratación nocturna - La circulación de sangre se alenta y por ello se produce debilidad al incorporarse. Esto se concreta por la falta de líquidos, la cual disminuye el ya mencionado volumen sanguíneo en el tiempo del sueño.

¿Cuándo debes ir al doctor si te mareas al despertarte?

Como se comentó desde el inicio, tal vez padecer situaciones así se puede considerar normal. Pero espacios como Medline Plus indica que si algunas de las siguientes opciones son tu caso, acudas a revisión médica de manera inmediata.