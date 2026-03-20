Qué pasa si uso ropa blanca para recibir la primavera

Utilizar ropa blanca durante la primavera es una tradición contemporánea que tiene un significado especial. Generalmente, se trata de renovación energética, pureza y la captación de energía renovadora, que va acorde con la temporada de renacimiento de la naturaleza y su esplendor.

Muchas personas acuden a zonas arqueológicas, como Teotihuacán a cargarse de vibras positivas. Hoy te decimos por qué es una buena idea vestir de este color durante el equinoccio, que este 2026 tiene lugar el 20 de marzo a las 8:46 am.

El significado de usar ropa blanca para recibir la primavera

Utilizar este tono de prenda durante el día del equinoccio de primavera tiene diversos significados, aunque el principal es la recarga de energía positiva, ya que se considera que el color blanco ayuda a absorber mejor las vibraciones de la temporada.

La ropa blanca simboliza renovación espiritual y energética|Pexels: Luiz Felipe Rodrigues de Oliveira

Muchos interpretan que se trata de un "lienzo en blanco" simbólico, que representa la idea de iniciar un nuevo ciclo desde cero, con optimismo y determinación para cumplir con nuestros objetivos. Una especie de ritual que también se asocia con un estado de puereza y paz.

La limpieza espiritual es el significado principal, aunque también cuenta con un funcionamiento térmico, ya que los colores claros suelen ser más frescos durante la temporada de intenso calor que azota a finales de marzo y durante los siguientes meses.

Cómo surge la tradición de usar ropa blanca en primavera

A pesar de que es común que este ritual se asocie con las culturas prehispánicas, pues los eventos de equinoccio se llevan a cabo en diferentes zonas arqueológicas de México y de otras partes del mundo, la tradición es contemporánea.

Se recomienda utilizar ropa blanca cómoda y de algodón para evitar sufrir por la exposición al sol|Pinterest

La práctica de vestir de blanco para recibir la primavera habría surgido en los años 80, y estuvo influenciada por diversos movimientos, como el New Age, que popularizó a los yacimientos de culturas antiguas como puntos para recargarse a nivel espiritual.

Si decides unirte a la tradición, el consejo es acompañarla con rituales pequeños de manifestación para el nuevo ciclo que da comienzo. Además, se sugiere utilizar telas naturales, como el lino o el algodón, para así tener una mejor transpiración y no sufrir por los rayos del sol.

