El significado despertarte a las 3:33 de la madrugada

Cada vez son más las personas que admiten un despertar muy particular, pues sorprendidos comentan que fue precisamente a las 3:33 de la madrugada cuando sintieron un despertar y al ver el reloj se percataron de que el 3 coincidía completamente. Por ello, este artículo te habla de las posibles explicaciones, pasando desde lo biológico hasta lo espiritual. Toma nota y aprende de este particular fenómeno ocurrido a tempranas horas del día.

¿Qué significa despertarse a las 3:33 de la madrugada?

Primero se pondrá énfasis en el estudio hecho por análisis científicos. Y es que las 3 de la mañana es un horario muy particular para el ciclo del sueño. Es en ese momento los niveles de melatonina (hormona del sueño) comienzan a bajar, esto mientras el cortisol (la hormona del estrés y la alerta) se prepara para recibir el amanecer.

Tras unas horas de iniciado el sueño, es el punto donde el cuerpo humano llega a la temperatura más baja. Además es el momento donde regularmente se transita entre los ciclos del sueño profundo y fases de sueño ligero. Por esta razón ante cualquier movimiento, ruido o circunstancia adversa… el cerebro decide activarse gracias a los mencionados estímulos.

Además, la psicología cognitiva habla de la normalidad de un despertar a ciertas horas de la madrugada. Puede ser a las 2:15 o a la 1:47, pero dado que no es un “número relevante”, el cerebro lo ignora. Por ello cuando aparece el 3:33 es evidente que causará un impacto en la mente y por eso se recordará cuando se amanezca.

¿Hay más explicaciones sobre el despertar a las 3:33?

Si tú también eres partidario o creyente de asuntos místicos o espirituales, estas explicaciones complementan lo ocurrido con esta particularidad de las madrugadas.