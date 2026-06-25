¿Quién dice que el mundo del futbol y de la manicura no se pueden conjuntar? Prueba de ello son estos 9 diseños de uñas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que puedes usar para apoyar a México u otra selección si eres extranjera, como lo son estos 7 modelos para demostrar el amor al país en la justa veraniega: están hermosas.

Esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ es histórica, pues por primera vez hay 3 países como sedes y 48 selecciones participantes. Pero, sobre todo, la Selección Mexicana logró hacer 9 puntos en la fase de grupos. Es por ello que es momento de ponerse la verde y con un buen diseño de uñas para apoyar a cada uno de los países en la instancia final. Así puedes maquillar los ojos caídos y pequeños con efecto matte para que luzcan naturales: paso a paso.

9 diseños de uñas del Mundial 2026 que puedes usar si apoyas a cualquier equipo|IA

Los 9 diseños de uñas del Mundial 2026

1. Banderas sede: México, Estados Unidos y Canadá son los países sede y qué mejor que hacerles un homenaje al llevarlas en las uñas.

2. Copa del mundo: El trofeo que solo 8 selecciones han podido tocar puede estar a tu alcance al impregnarlo en el diseño de tu manicura.

3. Ciudades sedes: Hay varias ciudades sedes, pero puedes diseñar los monumentos o edificios históricos.

4. Mascotas: La Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene 3 mascotas: Zayu, Clutch y Maple, los cuales quedarán en la historia.

5. Balón: El Trionda es la sensación de la justa veraniega, por lo que debe estar en tu diseño de uñas mundialista.

6. Selecciones: Esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ tiene como participantes a 48 selecciones, las cuales puedes llevar en cada una de tus uñas.

7. Símbolos: Cada uno de los 3 países tiene símbolos que los caracterizan a nivel mundial. En el caso de México, es el calendario azteca, el mismo que lleva en su playera.

8. Jugadores: Puedes llevar en las uñas al crack o leyenda de tu selección o solo la silueta de futbolistas.

9. Estadio: El escenario perfecto donde se conocerá al nuevo campeón del mundo el próximo 19 de julio.