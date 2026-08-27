Feng Shui: por qué poner cintas rojas en el balcón en septiembre

Septiembre marca un cambio de etapa que, para algunas prácticas y tradiciones, también representa una oportunidad para renovar las energías del hogar. Dentro del Feng Shui, ciertos objetos y colores se utilizan de manera simbólica para favorecer determinados ambientes y atraer sensaciones positivas.

José Manuel Figueroa habla del dolor de ver morir a sus hermanos y recuerda a Trigo a 20 años de su asesinato

Entre estos elementos aparecen las cintas rojas, cuya presencia en espacios como el balcón puede adquirir un significado particular. Su color y ubicación están relacionados en distintas interpretaciones dentro de la filosofía, por lo que colocarlas en casa durante este mes se ha convertido en una práctica que despierta curiosidad.

¿Qué significa poner una cinta roja en el balcón, según Feng Shui?

Según Feng Shui, colocar una cinta roja en el balcón se relaciona con la intención de atraer protección, vitalidad, prosperidad y buena suerte. El color rojo está vinculado simbólicamente con el elemento fuego, por lo que representa fuerza, energía y movimiento. Por esta razón, algunas personas incorporan este objeto a sus hogares como parte de un ritual para iniciar una nueva etapa.

El balcón tiene un papel especial dentro de esta práctica porque funciona como un punto de conexión entre el interior de la vivienda y el exterior. La tradición sostiene que por estos espacios circula simbólicamente la energía, de modo que colocar allí una cinta roja representa la intención de recibir nuevas oportunidades y dejar atrás aquello que ya no se desea conservar.

El significado también puede variar según el propósito de quien realiza el ritual. La cinta puede representar un deseo de protección frente a energías negativas, atraer oportunidades favorables, fortalecer la vitalidad o acompañar el inicio de nuevos proyectos. También puede utilizarse como un recordatorio visible de una meta personal.

Para realizarlo, basta con elegir una cinta roja y colocarla en el balcón, una ventana o cerca de la entrada. Antes de hacerlo, se puede establecer una intención concreta relacionada con aquello que se quiere fortalecer durante septiembre.