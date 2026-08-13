¿Qué es la técnica del lip lining inverso y cómo agranda tus labios usando solo un corrector?

El mundo del maquillaje ha vivido una revolución absoluta gracias a las técnicas de ilusión óptica, una de las más recientes y destacadas es ladel lip lining inverso.

Se trata de un truco aplicado por maquillistas para modificar las proporciones de la boca a través de efectos visuales. Es una técnica contraria al overlining, y se enfoca en un diseño más sutil.

La magia del lip linining inverso radica en el juego tridimensional de luces y sombras. Al aplicar un tono claro de corrector justo en las zonas clave del contorno exterior, generando un contraste inmediato para que los labios resalten.

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Así agrandas tus labios con un lip lining inverso y sin delineador

El producto estrella de esta técnica es el corrector, pero primero necesitamos preparar la piel exfoliando los labios y aplicano un bálsamo ligero. Es indispensable que retires cualquier exceso de grasa con un pañuelo de papel antes de maquillar y después hacer lo siguiente:

Aplica tu labial base

Coloca tu labial o tinta de uso diario de la forma habitual en todo el labio. Para que la técnica resalte al máximo, se recomienda usar tonos neutros, rosados o nudes que imiten la coloración natural de tu boca.

Luce unos labios más grandes con este truco de maquillistas expertos|Pinterest

Selección del corrector ideal

Elige un corrector líquido de alta cobertura y acabado mate que sea uno o dos tonos más claro que tu color de piel real. Esto garantizará que el punto de luz cumpla su función de proyección.

Trazado inverso estratégico

Con la ayuda de una brocha de lengua de gato muy fina y plana, toma una mínima cantidad de corrector. Traza una línea milimétrica justo por fuera del borde exterior en tres puntos clave: las dos comisuras laterales de forma ascendente y los lados del arco de Cupido.

Así puedes obtener unos labios más gruesos con la técnica lip lining inverso|Pinterest

Difuminado de precisión

Con una esponja de maquillaje pequeña o con la yema de tu dedo anular, difumina el corrector hacia la piel del rostro, asegurándote de no tocar ni mover el labial. Los bordes exteriores deben quedar perfectamente integrados con tu base.

