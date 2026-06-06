Despídete del cacao: esta es la solución para labios agrietados

La piel de los labios debe recibir cuidados en la época del verano ya que el sol, el viento, el cloro o la sal del mar tienden a resecar la zona. Así es que aparece la tirantez, grietas y pequeñas heridas.

Ante esto lo primero que se utiliza es vaselina o cacao, pero hay una alternativa que marca la diferencia. Se trata del pantenol que es un ingrediente con la capacidad de calmar, reparar e hidratar profundamente.

El pantenol puede usarse en la piel como así también como protector solar para labios con color que incluso sirve como colorete. Sin dudas, estas son grandes opciones.

¿Por qué se recomienda el pantenol para labios?

Este ingrediente es conocido como provitamina B5, es un activo reconocido por su capacidad para retener la hidratación y favorecer la regeneración de la piel. En los labios ayuda a calmar de manera inmediata y repara a mediano plazo.

Si lo usas de manera habitual vas a reparar la barrera cutánea, evita la pérdida de agua y protege de agresiones externas. Por esta razón es que se recomienda cuando los labios están muy secos, sensibles o agrietados.

Una de las marcas más recomendadas es La Roche-Posay que está formulado precisamente para actuar sobre labios dañados. Su combinación de pantenol al 5%, MP-lípidos y activos relipidizantes forma una capa protectora que aísla la piel de factores externos como el frío, el sol o el viento, al tiempo que favorece su recuperación.

El pantenol es muy efectivo.|Pinterest

Verás que sentirás un alivio inmediato desde la primera aplicación. Además, el ácido hialurónico y la manteca de karité ayudan a mantener la humedad, mientras que la textura ligera facilita su uso continuo, incluso varias veces al día.

Se recomienda usarlo en la mañana antes de salir de casa y por la noche antes de dormir. Así vas a obtener un tratamiento reparador intensivo por lo que tendrás labios visiblemente más suaves y menos resecos. Si tienes grietas o pequeñas pieles levantadas, ayuda bastante a que desaparezcan más rápido.