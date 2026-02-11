¿Qué tipo de labial rojo debes utilizar según tu tono de piel? El tonalidad correcta te hará lucir espectacular este 14 de febrero

El 14 de febrero es una fecha en las que muchas mujeres buscan recrear outfits y maquillajes románticos, sin embargo, cuando se trata de utilizar el labial rojo descartan está idea, ya que puede ser muy arriesgado por ser un color llamativo que juega como nuestro mejor aliado o enemigo. Si eres de las que le teme a utilizar este color déjanos decirte que siempre que el rojo siempre va a lucir en cualquier rostro, la clave está en saber qué tipo de tono utilizar, y aquí te dejamos unos tips que puedes seguir para que luzcas fabulosa en tu cita del "Día del Amor y la amistad".

¿Cómo puedo saber que tipo de tono de labial rojo me queda?

Para empezar debes de saber que hay dos tipos de tono de piel, fría y cálida, dependiendo de ese tono se determina que estación eres: fría invierno y verano o cálida otoño y primavera.

Para identificar a cuál perteneces recuerda cómo es tu piel cuando te asoleas, si eres de las que se ponen "roja tipo camarón" pero no te queda nada de color, vuelves a tu color natural se determina que eres de piel fría y te quedan bien los colores rojo sandía, rojo cereza, tonos rojizos que tienen toques en color azul o rosas.

Si eres de las que se broncean y obtienen un color canela con brillo y se mantiene por varios determina que perteneces a los tonos cálidos, a este tipo le va bien los colores rojo ladrillo, naranja coral, rojo claro mate, además, puedes intensificar el look con accesorios dorados.

Sin embargo, recuerda que todo esta en la actitud en que lo portes por eso si no buscas enfrascarte en determinar si eres cálida o fría puedes arriesgarte con estos colores.

¿Qué tonos de labial rojo están en tendencia este 2026?

Rojo clásico: es un tono que se adapta a las pieles de tono frío o cálido ya que su base es neutra y aporta elegancia, este tono se puede utilizar tanto en el día como en la noche.

|Pexels

Rojo cereza: este tono destaca por tener un tono con toques azules, favorece mucho a pieles clara y medias, pero destaca en pieles profundas, como extra, este tipo de tono ayuda a que visualmente tus dientes se vean más blancos.

|Pexels

Rojo tomate: Va perfecto para pieles cálidas, se utiliza en época veraniega debido a su subtono ligeramente anaranjado.

|Pexels

Rojo vino o borgoña: Sin duda es un tono que aporta mucha elegancia y funciona en todas las tonalidades de pieles, resalta en un maquillaje de noche.

|Pexels

Rojo frambuesa: Este color mezcla tonos rojos con tonos rosas. Al portarlo tendrás un look llamativo, versátil y romántico. Además, ilumina el rostro y se adapta bien tanto a subtonos fríos como neutros.

|Pexels