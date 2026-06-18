3 exfoliantes labiales caseros para conseguir unos labios ultrasuaves
Conoce las recetas secretas de profesionales en belleza para tener unos labios ultrasuaves con ayuda de ingredientes naturales y exfoliantes caseros
La mejor forma de combatir la resequedad de los labios es remover las células muertas de forma mecánica sin romper la barrera cutánea. Para esta tarea, los exfoliantes labiales caseros nos dan una alternativa económica y natural para lucir una sonrisa suave y jugosa.
Lograr un acabado profesional desde nuestra casa requiere de ingredientes de fricción y grasas humectantes que sellen el agua que existe en la piel.
A continuación, te revelamos tres recetas científiciamente equilibradas para que diseños tus propios exfoliantes y recuperes la textura aterciopelada de tu sonrisa sin gastar una fortuna en tratamientos comerciales.
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Los 3 exfoliantes labiales caseros para labios ultrasuaves
- Azúcar moreno, miel y aceite de coco
Este tratamiento es el estándar de oro para labios extremadamente opacos o desnutridos, ya que cuenta con el balance perfecto entre humectación y fricción blanda.
Los ingredietes necesarios son: 2 cucharadas de azúcar moreno fino, 1 cucharada de miel de abejas pura y 1/2 cucharada de aceite de coco virgen. Incorpora todos los ingredientes en un cuenco pequeño de vidrio hasta formar una pasata compacta similar a la arena mojada.
El azúcar moreno posee cristales más pequeños y menos abrasivos que el azúcar blanco. La miel actúa como un humectante natural que atrae las moléculas de agua hacia la piel, mientras que el aceite de coco aporta ácidos grasos.
- Café molido y aceite de almendras
Sirve para revitalizar el tono natural de tu boca y brindar un efecto de vitalidad inmediata. Los ingredientes necesarios son una cucharada de café finamente molito y una cucharada de aceite de almendras dulces.
Debes mezclar ambos elementos y aplicar en tus labios para eliminar impurezas y aportar propiedades que eliminan la irritación.
- Azúcar blanco y vaselina pura
Integra una cucharada de azúcar blanca estándar y una cucharada de vaselina blanca neutra hasta obtener una pomada granulada uniforme. La vaselina es un agente altamente oclusivo, mientras que el azúcar ayudará a eliminar las escamas superficiales generadas por la resequedad.