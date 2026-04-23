Esta es la razón por la que aparecen chinches verdes en tu hogar y qué debes hacer para sacarlas

Las chinches verdes se destacan por ser pequeños insectos; su color es similar al de las hojas de las plantas o el pasto. Para muchas personas su simple presencia puede resultar incómoda, ya que suelen ser bichos que muchos desean que permanezcan en los jardines, pero no en el interior de sus hogares.

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Es así que te detallaremos cuál es la principal razón por la que suelen aparecer dichos insectos en tu hogar y cómo debes sacarlos en unos sencillos pasos.

¿Qué significa tener chinches verdes en casa?

Si llegas a observar que hay chinches verdes en tu casa, no debes preocuparte, ya que la razón de su presencia no es por temas negativos o falta de higiene. No olvidemos que estos insectos suelen sentirse atraídos por los jardines, así que posiblemente cerca de tu hogar haya uno o tengas macetas con diversas plantas.

Usualmente, suelen ingresar por algunas grietas en tus ventanas o paredes, así que deciden entrar a la vivienda, ya que cumple con ciertas características para ser un refugio idóneo. No debes preocuparte al verlas transitar por tu hogar.

Si no quieres tenerlas en tu casa, es válido, pero en esos casos se recomienda sacarlas de tu hogar cuidadosamente; para ello puedes atraparlas con ayuda de un vaso y una hoja de papel para poder regresarlas a su ecosistema. Igualmente, no olvides sellar tus ventanas y grietas para prevenir su ingreso otra vez.

¿Es venenosa la chinche verde?

No temas, las chinches verdes no son dañinas ni venenosas, así que no debes temer por la seguridad de tus mascotas y familia en tu hogar. Solamente que, al sentirse en peligro o bajo amenaza, suelen despedir un aroma desagradable, pero no es peligroso, es un mecanismo que usan para ahuyentar a los depredadores.

Pero si eres un amante de la jardinería, deberías temerles, ya que se considera una plaga peligrosa, por lo que puede dañar tus ejemplares al perforar los brotes y los frutos que tengas; por eso es el gran temor de los agricultores. Ahora que ya conoces la razón de su presencia, es importante que logres sacarlas con cuidado para evitar su proliferación y el daño en tus plantas.