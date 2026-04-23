Muere famosa actriz en ascenso, a los 30 años de edad

La industria del entretenimiento en India se sacudió con la noticia de que Divyanka Sirohi, una actriz emergente e influencer de 30 años, murió el 21 de abril. Hasta ahora no se sabe exactamente cuál fue la causa del deceso.

La noticia se dio a conocer por la organización All Indian Cine Workers Association, la cual dejó en claro que el fallecimiento había dejado a sus colegas "en shock". "Se fue demasiado pronto, su pérdida no solo es personal para sus seres queridos sino para toda la fraternidad cinematográfica", decía un comunicado publicado a través de X.

Según la información disponible, Divyanka Sirohi fue encontrada sin vida en su hogar ubicado en la ciudad de Ghaziabad, perteneciente al estado de Uttar Pradesh, en India. Su hermano reveló que la actriz se sintió mal de pronto y cayó al suelo, provocando una herida en su cabeza que la hizo sangrar; poco después del traslado al hospital, fue declarada muerta.

Quién era Divyanka Sirohi

La actriz era originaria del estado de Haryana y, a sus 30 años de edad, había aparecido en alrededor de 50 videos musicales; particularmente alcanzó la fama y se hizo viral por participar en un video de la cantante Sunanda Sharma, pero también colaboró con otras figuras muy famosas en su país como Masoom Sharma.

Divyanka Sirohi había conseguido una fuerte base de seguidores, que sumaban más de 1.3 millones en Instagram. En su país existe una apreciación muy grande de los videos musicales, que en muchos casos suelen funcionar más como cortometrajes y gozar de un enorme éxito.

"Dejó una huella muy significativa en la industria de Haryana, con su dedicación, talento y pasión por el arte", decía el comunicado de All Indian Cine Workers Association acerca del fallecimiento. "Su repentina partida ha dejado a la industria en completa incredulidad".