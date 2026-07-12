Por esta razón las botellas de agua suelen tener relieves

Las botellas de agua que encontramos en las tiendas suelen tener relieves, líneas que en muchas ocasiones pasan inadvertidas, patrón que en muchas ocasiones se repite en los envases; no obstante, son pocas las personas que saben cuál es su función.

Es así que te detallaremos cuál es la principal razón por la que tiene esas ligeras hendiduras, entonces quédate para que puedas conocer toda la información sobre el tema.

¿Por qué las botellas tienen relieve?

Las botellas de agua suelen tener relieves por una importante razón que en muchas ocasiones olvidamos. Considerando el plástico con el que están hechas las botellas, suele ser de un plástico que es delgado y flexible; entonces esas hendiduras les proporcionan firmeza, logrando obtener mayor resistencia a la presión, evitando que con facilidad pueda deformarse.

Imagina que el envase no tuviera líneas; esto generaría que fuera más susceptible a aplastarse y a perder su forma ante cualquier mínima presión. Por eso dicha característica permite que la fuerza se distribuya mejor y tenga cierta rigidez.

Otro importante funcionamiento que tiene es que mejora el agarre, en especial cuando por fuera está mojada o fría, característica que no se logra cuando el envase es completamente liso, siendo algo indispensable en su fabricación.

¿Qué tipo de plástico usan las botellas de agua de un solo uso?

Usualmente, las botellas de agua que suelen tener relieves se destacan por ser fabricadas con PET, el cual se destaca por ser ligero y transparente, el cual podemos identificar fácilmente con el número 1. A ese tipo de materiales se les recomienda usar una sola vez para hacer su reciclaje; esto se debe a que al usarlo repetidamente puede generar la liberación de microplásticos.

Mientras que las botellas reutilizables son aquellas que estén libres de BPA, o puedes optar por las que sean de acero inoxidable. Con toda la información anterior, ya sabes la principal razón por la que la mayoría de las botellas de un solo uso suelen tener esas líneas, en especial aquellas que tienen un material más delgado.