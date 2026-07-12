Hora límite para VOTAR hoy 12 de julio del 2026 para subir al balcón de la salvación a tu cocinero favorito de MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 aumenta el nivel de exigencia entre los participantes, por lo que cada error ya sea mínimo que parezca como la falta de sal o emplatados hacen que se orillen al Delantal Negro, el cual los lleva automaticamente a presentarse en el Domingo de Eliminación y con ello se arriesgan a salir de la cocina más famosa de México, por lo que en esta ocasión los cocineros piden del apoyo del público para votar por ellos y continuar con su sueño de ser parte de los finalistas de este reality culinario.

Como se ha visto a los largo de la semana, los cocineros tuvieron que enfrentar varios retos, clases y convivencias para demostrar de qué están hechos, sin embargo, varios no lograron estar al 100 por ciento de las exigencias que señala la máxima autoridad culinaria, que esta compuesta por los Chefs: Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena.

Hasta el momento son pocos los cocineros que lograron subir al balcón de la salvación y son: Daniela Parra, con ella la acompañan Julio, Luis, Ramahá, Michelle, Lancer.

¿Quiénes son los participantes por los que puedo votar HOY 12 de julio?

Como te lo mencionamos antes, Daniela Parra, Julio y Luis fueron los ganadores gracias por la Batalla por equipos, mientras que Ramahá logró subir al balcón gracias a las votaciones, mientras que Michelle y Lancer lograron obtener su pase de una semana más gracias a presentar los mejores platillos durante los retos de salvación.

Debido a esta competencia los demás participantes se encuentran en la cuerda floja y se presentarán a cocinar este domingo 12 de julio para salvarse, sin embargo, el peor platillo abandonara la cocina, sin embargo, aún existe la posibilidad de que un cocinero se salve y este es con las votación que puedes hacer y si aun no sabes qué participante está en riesgo a continuación te dejamos la lista y decidas a quién apoyar este día.



Emmanuel

Camila

Ixdit

Flor

Jazmín

Antrax

Claudia

Nora

Carmen



¿Cómo y dónde puedo votar para salvar a mi participante favorito de la eliminación de MasterChef 24/7?