Esta es la razón por la que debes colocar bicarbonato de sodio en el fondo del tacho de basura

El bicarbonato de sodio es uno de los elementos más utilizados en el hogar para emplearlos a la hora de los trucos de limpieza. Uno de ellos consiste en colocar este objeto en el tacho de la basura.

Noticias Veracruz del 1 de septiembre 2026

Por deducción podemos decir que utilizar bicarbonato de sodio, corresponde a eliminar los malos olores que pueden acumularse dentro del recipiente, especialmente cuando se desechan restos de comida, cáscaras, líquidos o residuos orgánicos.

¿Por qué usar bicarbonato en el tacho de basura?

El bicarbonato de sodio es utilizado por su capacidad para neutralizar los olores. Si lo colocas en el fondo del tacho de basura, vas a disminuir el olor desagradable que aparece con la acumulación de residuos.

La aplicación de este truco casero es muy recomendable en tachos de la cocina, donde se alojan los restos de alimentos. Cabe destacar que si la humedad y los residuos permanecen durante varias horas, pueden aparecer olores fuertes que quedan impregnados incluso después de retirar la bolsa.

Un dato a tener en cuenta es que el bicarbonato no reemplaza el lavado del recipiente, pero puede utilizarse como un complemento dentro de la limpieza habitual del hogar.

Llevar a cabo el truco es muy sencillo ya que debes asegurarte de que el fondo del tacho esté limpio y seco. Lugo esparce una capa fina de bicarbonato de sodio directamente sobre la base del recipiente. Finalmente, se coloca la bolsa de basura como de costumbre.

También puedes colocar el bicarbonato de sodio sobre una hoja de papel o un pequeño trozo de cartón y ubicarlo debajo de la bolsa. Esta es una manera de que el producto quede separado de los residuos y es más fácil retirarlo.

Por último, debes tener en cuenta que no es necesario que llenes el recipiente ya que con una pequeña cantidad será suficiente para eliminar los malos olores.

