5 ideas para hacer tus carátulas y portadas de cuadernos de Kpop Demon Hunters este regreso a clases 2026

Un nuevo ciclo escolar ha dado inicio. Este lunes, 31 de agosto, millones de alumnos de educación básica (preescolar, primaria y secundaria) regresaron a la escuela para el ciclo escolar 2026-2027. Sin duda, uno de los mejores sentimientos del regreso a clases es estrenar tus útiles y hacer las portadas de tus materias favoritas. Si tú - al igual que millones de personas alrededor del mundo - siguen con la fiebre de las Guerreras Kpop, aquí te compartimos 5 ideas de carátulas de Kpop Demon Hunters para que lleves la magia de las HUNTER/X directo a tus cuadernos.

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Portadas de Kpop Demon Hunters: 5 ideas de carátulas para el regreso a clases 2026

Desde su estreno en streaming en junio de 2025, la cinta de las Guerreras Kpop no ha hecho más que acumular éxitos. La película dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans se convirtió en el largometraje animado más rápido en superar las 500 millones de visualizaciones en sus primeros seis meses, mientras que su banda sonora original (OST) ha acumulado más de 15 billones de streams en plataformas digitales, por lo que no es sorpresa que la fiebre de las Guerreras Kpop siga viva. Checa estas 5 ideas de carátulas y portadas para tus cuadernos:

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Portadas y carátulas de Kpop Demon Hunters | Crédito: TikTok (@ma_ery96)

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Portadas y carátulas de Kpop Demon Hunters | Crédito: TikTok (@ma_ery96)

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Portadas y carátulas de Kpop Demon Hunters|Crédito: TikTok (@ma_ery96)

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Portadas y carátulas de Kpop Demon Hunters | Crédito: TikTok (@ma_ery96)

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Portadas y carátulas de Kpop Demon Hunters| Crédito: TikTok (@ma_ery96)

Imágenes de Kpop Demon Hunters para colorear e imprimir

Si lo tuyo no es dibujar, pero igual quieres que las portadas de tus cuadernos sean temáticas de las Guerreras Kpop, aquí te compartimos 5 plantillas de dibujos para colorear. Solo descarga e imprime la que más te guste, colorea, recorta y pégala en la portada de la libreta de tu materia favorita. ¡No hay excusa!

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¿Cuánto dura el ciclo escolar 2026-2027?

El ciclo escolar 2026-2027 tiene una duración total de 185 días. Oficialmente, dio inicio el 31 de agosto de 2026 y llegará a su fin el 9 de julio de 2027. El primer período vacacional será del 21 de diciembre al 6 de enero; mientras que las vacaciones de Semana Santa se celebrarán del 22 de marzo al 2 de abril. ¡Feliz regreso a clases!