El cuidado del pelo cambia según su grosor, textura, longitud y nivel de daño. Paradi Mirmirani, dermatóloga, recomienda que “el cabello fino necesita menos cantidad de acondicionador para evitar que se vea grasoso”. Mientras que Rochelle R. Torgerson, dermatóloga, dijo que “cortar el cabello de esta forma puede hacerlo lucir más saludable”.

La Academia Estadounidense de Dermatología (AAD), a la que pertenece Paradi, señala que las personas con cabello requieren fórmulas más ligeras y una cantidad menor de producto para mantener una apariencia suelta. Mientras que Mara Roszak, estilista profesional, dijo que “el corte bob con base recta puede hacer que el cabello fino parezca más grueso”.

Paradi Mirmirani, dermatóloga: “el cabello fino necesita menos cantidad de acondicionador para evitar que se vea grasoso”|LearnSkin

Una fórmula sin enjuague debe aplicarse en la menor cantidad que permita cumplir su función. El organismo también establece una diferencia clara: las fibras gruesas toleran una dosis mayor, mientras que las finas requieren menos producto.

¿Por qué el cabello se ve grasoso?

La grasa proviene principalmente del sebo producido por el cuero cabelludo. Paradi Mirmirani explicó que este fenómeno es frecuente entre personas con fibras más delgadas y rectas, debido a que el aceite puede desplazarse con mayor facilidad desde la raíz hacia el resto de la superficie.

El cuero cabelludo delgado puede acumular residuos de productos con mayor facilidad y adquirir una apariencia pesada cuando existe una cantidad excesiva de acondicionadores.

Recomendaciones para usar acondicionador

Lava y acondiciona tu cabello en la ducha Al salir de la ducha, sécate el pelo con una toalla, pero déjalo un poco húmedo Aplica una pequeña cantidad de acondicionador sin enjuague.

Una fórmula sin enjuague resulta útil para personas con fibras largas, teñidas, sometidas a calor, rizadas, secas o frágiles. Sin embargo, la cantidad debe ajustarse a las necesidades reales de cada caso.

Pero si persisten los enredos o la dificultad para manejar la textura pese a una rutina adecuada, se recomienda consultar a un dermatólogo certificado para determinar si existe otro problema detrás.