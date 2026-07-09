Qué pasa si colocas romero en un frasco, según el Feng Shui

El Feng Shui es una de las prácticas milenarias que sigue vigente en la actualidad porque se encarga de mantener la energía en equilibrio. Es por esto que uno de los elementos que utiliza es el romero ya que tiene un valor simbólico interesante.

La planta aromática debe ser colocada en un frasco para protección, renovación y limpieza energética de los espacios. Su uso lleva a tener equilibrio y despejar las energías estancadas.

¿Dónde colocar el romero en frasco?

Cabe destacar que no hay evidencias científicas sobre el actuar del romero en frasco, pero los expertos en Feng Shui consideran que es un símbolo de renovación y de intención positiva para poder comenzar una nueva etapa.

El lugar donde debes colocarlo al frasco con romero es en el centro de la mesa del comedor. Este sitio simboliza la unión familiar, la abundancia y el bienestar entre quienes viven en la casa.

Romero|Olga_Kotsareva/Getty Images

Ten en cuenta que el frasco debe ser transparente y en su interior contener agua limpia junto con tres o cuatro ramas de romero frescas. Cabe destacar que el aroma de la planta aporta una sensación de frescura y convierte al recipiente en un detalle decorativo sencillo y natural. Para quienes desean realizar este ritual simbólico, la preparación es muy simple:

Utilizar un frasco de vidrio limpio y transparente.

Colocar tres o cuatro ramas frescas de romero.

Agregar agua limpia hasta cubrir parte de los tallos.

Ubicar el recipiente en el centro de la mesa del comedor.

Cambiar el agua cuando sea necesario y reemplazar las ramas si comienzan a secarse.



Por otro lado, el Feng Shui recomienda no mover el frasco constantemente ni colocarlo en espacios desordenados. Debes mantener el ambiente limpio y organizado para favorecer la circulación de la energía positiva y reforzar el significado de este sencillo ritual.