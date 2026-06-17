Por esta razón los trapos de microfibra tienen un color diferente

Los trapos de microfibra son artículos esenciales en la limpieza del hogar; es usual que los veamos de diversos tonos, situación que en muchas ocasiones parece algo sin importancia, pero no es así, debido a que el color diferente se debe a una razón que solemos desconocer.

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Para que sepas más al respecto, te detallaremos por qué se hace eso; posiblemente sea un cambio que vayas a aplicar en tu casa fácilmente.

¿Por qué los trapos de microfibra son de colores?

El hecho de que los trapos de microfibra sean de color diferente no implica que sean temas decorativos; su razón de aplicación se debe a que sigue una diferenciación, permitiendo que las personas puedan catalogarlo para ciertos espacios o actividades.

De esta manera, evitaremos que durante su limpieza caigamos en la confusión, ya sea usando el del baño en la cocina o viceversa, evitando la contaminación cruzada, una razón muy importante en temas de higiene del hogar.

Sin embargo, no hay un código específico de colores; por lo tanto, podrás usarlo como mejor te acomodes, ya sea que las amarillas las uses para el baño, las rosas exclusivamente para el inodoro y las verdes para la cocina. La combinación puedes crearla tú sin ningún problema, pero no la olvides para que no la confundas.

¿Para qué sirve el paño de microfibra?

A diferencia de otros trapos, el paño de microfibra se destaca por tener una textura diferente, con la que puedes atrapar el polvo, la grasa y los líquidos, siendo una gran alternativa para limpiar las superficies sin tener que batallar con marcas o rayones. La mejor decisión para usar sobre superficies, mesas, espejos y pantallas.

No obstante, ten cuidado al aplicarlo sobre tus lentes, ya que podríamos rayarlos; en esos casos, opta por usar un trapo especialmente diseñado para los lentes; así vas a protegerlos y darles una vida de uso más larga. Ahora ya sabes la razón por la que los trapos de microfibra son de color diferente.