Fue ingeniero agrónomo, se convirtió en uno de los actores más amados de México y murió dos días después de su cumpleaños

Este 17 de junio 2026 se conmemora el décimo aniversario luctuoso de uno de los artistas más queridos del público mexicano, Rubén Aguirre, una de las figuras más entrañables de la televisión, aunque la gran mayoría del público de todas las edades lo recuerdan por su papel de Profesor Jirafales pocos saben que antes de convertirse en una estrella estudió Ingeniería Agrónoma.

¿Quién fue Rubén Aguirre el artista que destacó por ser un ingeniero agrónomo?

Rubén Aguirre nació el 15 de junio de 1934 en Saltillo, Coahuila, tras varios años de estudio concluyó su carrera como ingeniero agrónomo en la Escuela Superior de Agricultura Hermanos Escobar, en Ciudad Juárez, asimismo trabajó durante una temporada en actividades relacionadas con el campo.

Sin embargo, su vida dio un giro inesperado cuando conoció a Roberto Gómez Bolaños en la Ciudad de México en 1968, cuando el originario de Saltillo se encontraba trabajando como ejecutivo en Televisión Independiente.

¿Qué papel interpretó Rubén Aguirre que lo hizo popular en América Latina?

Tras el encuentro con Roberto Gómez Bolaños el ingeniero agrónomo tuvo una importante charla con el productor donde le ofreció poder interpretar a un personaje que destacaba por ser un maestro de escuela pública con imponente estatura, su impecable traje sastre y su eterna fascinación por Doña Florinda, gracias a este papel se consolidó en el mundo del entretenimiento y se convirtió en un símbolo de la cultura popular latinoamericana.

Además de este popular papel que interpretó dentro de la popular vecindad, Aguirre participó en diversas producciones de cine y televisión, trabajos que lo llevaron a mantener activa su carrera artística por más de cinco décadas.

¿De qué murió Rubén Aguirre?

La muerte del actor mexicano causó conmoción entre colegas, familiares y fans tanto de México como de América Latina, pues falleció el 17 de junio de 2016, dos días después de haber celebrado su cumpleaños número 82, en su hogar en Puerto Vallarta, Jalisco, a consecuencia de complicaciones derivadas de una neumonía.

Hoy a una década de su partida, Rubén Aguirre sigue siendo recordado como uno de los rostros más emblemáticos de la comedia mexicana, así como un hombre que dejó atrás una carrera en ingeniería para convertirse en una figura inmortal de la televisión.