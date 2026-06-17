ÚLTIMA HORA: Se reporta la muerte de mamá de Kimberly y Stefanny Loaiza luego de enfrentar graves complicaciones de salud

La tarde de este miércoles 17 de junio de 2026 diversos creadores de contenido han filtrado que la madre de Kimberly y Stefanny Loaiza habría fallecido luego de padecer algunas complicaciones de salud. La noticia rápidamente ha cobrado relevancia en todas las redes sociales. Sin embargo, hasta el momento esta información no es oficial y solo es una especulación. Dayane Chrissel, Eddy Nieblas, Irsael Rodríguez, Jurissa, Javier Ceriani, entre otros creadores han dado a conocer la nota. Ante esto muchos fans de las reconocidas estrellas de las redes sociales han reaccionado con gran tristeza y conmoción ya que la madre de ambas creadoras de contendio ha tenido diversas complicaciones médicas.

¿De qué habría muerto la madre de Kimberly Loaiza?

De acuerdo con la información que se ha filtrado en redes sociales, la madre de Kimberly y Stefanny Loaiza habría fallecido a causa de un infarto la mañana de este miércoles. Sin embargo, no es una noticia confirmada por fuentes oficiales, hasta este momento. De acuerdo con el creador de contenido Israel Rodríguez, mejor conocido como Holymilk House, la señora Mary habría fallecido en el hospital donde se encontraba internada, pues fue la información que le proporcionó una de sus seguidoras que trabaja en dicha institución médica.

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