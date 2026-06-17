Este es el ritual que debes hacer para recuperar dinero prestado

Prestar dinero es una manera de darle a entender a la otra persona que confías en ella. Sin embargo, puede que el otro no tenga la misma buena voluntad a la hora de devolver lo que corresponde.

Noticias Veracruz del 17 de junio 2026

Si hay una deuda que aún no te ha sido pagada pues es momento de que tomes cartas en el asunto. Es por esto que te vamos a contar sobre un ritual que debes realizar para mover las energías y así el dinero regrese a quien legítimamente le pertenece.

¿Cómo hacer el ritual para que devuelvan el dinero?

Materiales necesarios

Plato blanco

Sal marina, sal gruesa o sal del Himalaya

Una caja pequeña de madera

Papel

Bolígrafo de tinta roja o negra

Pimienta molida

Una barra de plastilina.

Procedimiento

Tienes que modelar un muñeco pequeño de plastilina con cabeza, tronco y extremidades. Esto funciona como una representación simbólica de la situación que se desea resolver.

Luego vas a escribir en una hoja una frase relacionada con la devolución del dinero y se introduce cuidadosamente en la cabeza del muñeco. Si puedes incluye el nombre de la persona.

Después tienes que colocar el muñeco dentro de una caja de madera y se cubre completamente con sal. Esta última neutraliza energías negativas, eliminar bloqueos y acelerar la resolución de conflictos.

Lo que sigue es añadir una pequeña cantidad de pimienta molida sobre la superficie. Este ingrediente genera una sensación simbólica de inquietud que impulsa la acción y evita la indiferencia.

Vas a cerrar la caja, colocar la mano derecha sobre ella y recita una oración donde pidas justicia, equilibrio y restitución económica. La caja debe ser guardada en un lugar oscuro y tranquilo dentro del hogar, donde debe permanecer hasta que la deuda sea saldada. Esto es ideal para poder recuperar tu energía y así cortar el vínculo con el deudor.