5 variaciones del corte ‘Pixie’ que estilizan el cuello y rejuvenecen las facciones después de los 40

Con el paso de los años, es común que el cabello pierda parte de su cuerpo, suavidad y movimiento. Por eso, elegir el corte Pixie adecuado puede marcar una gran diferencia, no solo en la apariencia del pelo, sino también en la forma en que se ve el rostro. Un buen estilo ayuda a destacar los rasgos, aporta frescura y da una imagen más luminosa y actual.

Estos son cinco cortes Pixie más recomendados para lucir un aspecto fresco, moderno y rejuvenecedor.

La buena noticia es que no hace falta hacer un cambio extremo para lograr un efecto favorecedor. En muchos casos, de acuerdo con un artículo de Llongueras, basta con optar por un corte que aporte forma, ligereza y equilibrio alrededor de la cara. Desde estilos con movimiento hasta opciones más pulidas, existen cortes que ayudan a renovar la imagen de manera sencilla y elegante.