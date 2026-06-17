5 variaciones del corte ‘Pixie’ que estilizan el cuello y rejuvenecen las facciones después de los 40
Se han convertido en los favoritos de las mujeres por su efecto favorecedor y fácil mantenimiento, mientras le aportan elegancia.
Con el paso de los años, es común que el cabello pierda parte de su cuerpo, suavidad y movimiento. Por eso, elegir el corte Pixie adecuado puede marcar una gran diferencia, no solo en la apariencia del pelo, sino también en la forma en que se ve el rostro. Un buen estilo ayuda a destacar los rasgos, aporta frescura y da una imagen más luminosa y actual.
Estos son cinco cortes Pixie más recomendados para lucir un aspecto fresco, moderno y rejuvenecedor.
La buena noticia es que no hace falta hacer un cambio extremo para lograr un efecto favorecedor. En muchos casos, de acuerdo con un artículo de Llongueras, basta con optar por un corte que aporte forma, ligereza y equilibrio alrededor de la cara. Desde estilos con movimiento hasta opciones más pulidas, existen cortes que ayudan a renovar la imagen de manera sencilla y elegante.
- Pixie con flequillo lateral. Esta versión destaca por llevar el flequillo peinado hacia un lado, lo que ayuda a suavizar los contornos del rostro y a dirigir la atención hacia la mirada. Es una alternativa especialmente favorecedora para quienes buscan equilibrar facciones más marcadas. Además, resulta muy fácil de arreglar y puede lucirse tanto con un acabado pulido como más natural.
- Pixie con ondas suaves. El Pixie también funciona muy bien en cabellos con ondas. La textura natural aporta más movimiento y crea una apariencia ligera y fresca. Este estilo ayuda a suavizar las facciones y da una sensación de mayor volumen sin necesidad de dedicar demasiado tiempo al peinado diario.
- Pixie con volumen en la parte superior. Al concentrar más cuerpo en la zona alta de la cabeza, este corte crea un efecto visual que estiliza el rostro y aporta un toque elegante. También ayuda a lograr una imagen más actual y dinámica. Para peinarlo, basta con aplicar una pequeña cantidad de producto y dar forma con los dedos.
- Pixie largo. Esta variante conserva la esencia del Pixie, pero con mayor longitud en la parte superior. Gracias a ello, ofrece más opciones para cambiar de estilo según la ocasión. Puede llevarse liso o con una textura más natural, lo que aporta movimiento y una sensación de cabello más abundante. Además, ayuda a enmarcar el rostro de forma favorecedora y versátil.
- Pixie con flequillo recto. Aunque muchas personas dudan al momento de llevar flequillo, esta versión demuestra que puede ser una gran aliada para renovar la imagen. El flequillo recto aporta protagonismo a la mirada y ayuda a disimular algunas marcas de expresión en la frente. Combinado con un Pixie de mayor longitud, crea un estilo moderno, fresco y favorecedor. Además, es fácil de peinar y puede llevarse con un acabado liso para lograr un aspecto más definido y elegante.