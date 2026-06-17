El espejo de cuerpo completo ha sido durante años uno de los recursos más utilizados para ampliar visualmente una habitación y facilitar la elección de vestimenta. Sin embargo, las nuevas tendencias de diseños de interiores priorizan piezas multifuncionales, multiplican la luz natural y estructuran la habitación. Conoce las 6 opciones para sustituir la puerta de la despensa y hacer que la cocina se vea más grande.

La tendencia en el diseño de interiores destaca por el incremento en la decoración orgánica, materiales naturales y muebles estéticos, como en este caso son los espejos de cuerpo completo, que tienen la funcionalidad de que las personas puedan verse de los pies a la cabeza para facilitar la elección de la ropa, entre otras muchas cualidades más, como los nuevos modelos que integran iluminación LED o almacenamiento oculto. Por qué las hojas del potus se ponen amarillas: así puedes saber si realmente es malo.

Alternativas de espejo de cuerpo completo

1. Paneles decorativos de madera: Los paneles fabricados con listones de madera se han convertido en uno de los acabados más utilizados en dormitorios, recibidores y salas. Estas piezas añaden textura y crean sensación de altura cuando las líneas se instalan de forma vertical. Además, permite delimitar áreas sin necesidad de construir nuevos muros.

4 alternativas al espejo de cuerpo completo que son tendencia en decoración de interiores|IA

2. Percheros con repisas integradas: Los percheros dejaron de ser únicamente muebles para colgar ropa. Actualmente, incorporan repisas, compartimentos y bancos que aumentan la funcionalidad de recibidores y recámaras. Estos multifuncionales ayudan a optimizar superficies reducidas y mantienen el orden sin saturar visualmente el ambiente.

3. Cuadros de gran tamaño: Las obras de gran tamaño sustituyen a los elementos decorativos tradicionales en proyectos contemporáneos. Una pieza artística dirige inmediatamente la atención hacia un solo punto, lo que evita la saturación visual provocada por múltiples objetos pequeños distribuidos en la pared.

Cabe mencionar que estos objetos sustituyen al espejo como objeto decorativo, no como funcional para el cuidado de la persona.