¿Qué es un absceso y un choque séptico? Así la fuerte afectación que presuntamente tuvo la mamá de Kim y Steff Loaiza, quien murió hoy

De acuerdo con varios medios, este miércoles 17 de junio, Mary Martínez, la mamá de Kimberly y Steff Loaiza habría fallecido en un hospital de Mazatlán luego de varios meses de luchar por su vida, dejando un montón de interrogantes sobre la situación que ha sacudido a los medios.

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La noticia se habría confirmado a través del comunicador Javier Ceriani, quien en un live detalló lo siguiente:

“Tengo que dar una información de última hora. Se acaba de morir, en Matatlán la mamá de Kimberly Loaiza. Yo te había dicho que Kimberly y su esposo, Juan de Dios Pantoja no iban a ayudar. La hermana salió protestando de que no había ayuda de ningún tipo”, aunque de momento ninguna de las dos influencers se han pronunciado al respecto.

¿Qué le pasó a la mamá de Kim y Steff Loaiza?

De acuerdo con Steff, quien documentó este proceso complicado en su día a día luchando por su madre, esta habría sido internada debido a lo que parecía un absceso en una pierna, aunque esto se habría complicado, pues le habrían explicado que podría tener un choque séptico, lo cuál la creadora de contenido comenzó a mantener en reservado debido al estado de salud de su madre.

Este miércoles ha trascendido de manera no oficial que Mary Martínez habría perdido la vida de un paro cardiaco debido a complicaciones por la condición de salud que mantuvo en los últimos meses.

¿Qué es un absceso?

Aunque inicialmente Steff acudió al médico con su madre por lo que parecía un absceso, lo cuál es descrito como una acumulación de pus como respuesta del sistema inmunológico ante una infección, la cuál por lo general puede ser bacteriana. Así, el cuerpo “encapsula” la zona afectada.

¿Qué es un choque séptico?

Finalmente, lo que habría sido el presunto diagnóstico final, refiere a un choque séptico, la fase más grave de la sepsis, descrita como una emergencia médica que ocurre cuando el cuerpo reacciona de manera extrema y descontrolada a una infección, misma que puede provocar una caída de la presión arterial y un fallo multiorgánico.

