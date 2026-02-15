Así puedes reciclar las cajas de cartón y tela para crear un organizador

Es usual que en nuestros hogares se llenen de cajas de cartón, en especial después de abrir algún nuevo paquete o mueble. Muchos, después de usarlo, lo primero que harían sería desechar el material, pero olvidan que se le puede dar un segundo uso, extendiendo notablemente su tiempo de vida.

Para que lo puedas reciclar, te detallaremos cómo lo puedes transformar en un organizador con un poco de tela. Así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a realizar.

¿Cómo reciclar las cajas de cartón?

A las cajas de cartón es posible darles una transformación completa, convirtiéndose en un elemento indispensable dentro del hogar. Por esa razón no debes tirarlas; te enseñaremos cómo puedes reciclar el material para crear un organizador con un poco de tela; solo sigue algunos pasos:

Toma todas las cajas que tengas, no importa si son de diferentes tamaños. Elimina todas las etiquetas que tengan y el diurex. Con ayuda de cinta canela, pega las pestañas y elimina las tapas con ayuda de unas tijeras. Decora la parte interna y externa con telas decoradas; usa silicón caliente para pegarlo. La orilla de la caja la puedes decorar con yute para darle un aspecto más rústico. Listo, ahora tienes varios organizadores, ya sea que los uses para tu armario o para los cajones; todo dependerá de los tamaños.

¿Por qué es importante reutilizar?

La práctica de reciclar ciertos desechos se ha vuelto muy popular en los últimos años, puesto que es una práctica muy beneficiosa para todos. Por un lado, puedes ahorrar algunos pesos al momento de transformar ciertos materiales para darles un segundo uso.

Por otra parte, se destaca por ser una práctica en la que puedes disminuir la demanda de ciertos productos, además de disminuir los residuos que genera cada persona y por ayudar al medio ambiente. Por esa razón, aprovecha las cajas de cartón que tienes vacías para que las puedas transformar en un organizador dentro de tus cajones.