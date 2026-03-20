3 ideas para reciclar clips y sujetapapeles con usos que no conocías

En el mundo del reciclado parece que todo está permitido. Es que cada vez son más las personas que incursionan en le recuperación de objetos o materiales en desuso para darles una nueva oportunidad.

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Diversos elementos que comúnmente encontramos en la basura, han pasado a ser percibidos como materia prima para creaciones artísticas. La imaginación y la creatividad se unen a la conciencia por el cuidado del medio ambiente, además de convertirse en un pasatiempo para muchos.

¿Qué es el Upcycling?

En la actualidad, la Inteligencia Artificial (IA) está colaborando mucho con el upcycling, también conocido como supra-reciclaje. Se trata del proceso creativo de transformar objetos usados, residuos o productos no deseados en nuevos materiales o productos de mayor valor, calidad o utilidad”, resume Gemini.

Esta aplicación de IA destaca que a diferencia del reciclaje convencional, que a menudo descompone los materiales (como triturar plástico o vidrio) para convertirlos en materia prima de menor valor, el upcycling aprovecha la forma y las características originales del objeto para darle una segunda vida más funcional o estética, extendiendo significativamente su ciclo de vida.

¿Cómo reciclar clips y sujetapapeles?

En torno a lo señalado, Gemini advierte que el concepto del upcycling se ha convertido en un pilar fundamental de la economía circular y la decoración consciente, ya que reduce la necesidad de producir nuevos materiales y disminuye el volumen de residuos en los vertederos.

Es por eso que ahora, la Inteligencia Artificial invita a reciclar diferentes objetos que podemos hallar olvidados en algún rincón de la casa o de nuestro trabajo. En este punto, Gemini pone especial atención en los objetos más pequeños ya que “son los que más potencial tienen para transformar el orden en casa sin gastar un centavo” y comparte tres ideas creativas para darles una nueva vida a esos clips y sujetapapeles que andan sueltos por el cajón:

El "guardián de cables" para escritorio: Si usas sujetapapeles grandes (los tipo binder clips metálicos), puedes organizar el caos de cables de tu zona de trabajo en segundos.



Cómo hacerlo: Engancha varios sujetapapeles al borde de tu mesa o estante. Pasa los conectores (el cable USB, el cargador del celular, los auriculares) por la parte metálica de los brazos del clip.

El uso que no conocías: Al soltar el cable, el cabezal se quedará retenido por el clip en lugar de caerse al suelo detrás del mueble. Es una solución de organización instantánea y muy estética si usas clips de colores.

Marcador de puntos de sutura o guía de lectura personalizada: Para quienes disfrutan de las manualidades o la lectura, los clips estándar se transforman en herramientas de precisión.



Cómo hacerlo: Puedes doblar el clip con una pinza para darle forma de corazón o simplemente decorarlo pegando un botón antiguo, un trozo de tela reciclada o una figura de fieltro en el extremo superior.

El uso que no conocías: Además de marcar páginas, son excelentes marcadores de puntos si tejes crochet o punto, ya que se enganchan y desenganchan fácilmente sin dañar la lana. También sirven para sujetar telas pequeñas mientras coses a máquina, evitando usar alfileres que puedan pincharte.

Soporte de secado para esponjas o cepillos: Este es un truco de "hacker" del hogar para mantener la higiene en la cocina o el baño usando un sujetapapeles grande.

