4 ideas para reciclar tarjetas de crédito viejas y convertirlas en algo práctico

Muchos materiales que componen objetos que habitualmente utilizados son mirados de forma positiva por quienes se han acostumbrado a reciclar. Es que existen productos que pueden transformarse y tener una segunda oportunidad de uso en vez de terminar como parte de la basura.

Noticias Aguascalientes del 11 de marzo 2026

Las campañas de concientización sobre el reciclaje parece parecen estar dando resultados y ya no se trata simplemente de cuidar el medio ambiente. Cada vez más personas se suman a la reutilización de materiales como una manera de ahorrar, alimentar la imaginación y darle rienda suelta a la creatividad.

¿Se pueden reciclar las tarjetas de crédito?

A través de la Inteligencia Artificial (IA) se puede procesar una gran cantidad de datos para llegar a conclusiones en tiempo record. En torno al reciclaje, esta tecnología pone el foco en distintos materiales y objetos y en esta oportunidad son las tarjetas de crédito viejas las que son señaladas como posible “materia prima” de nuevas creaciones.

La aplicación Gemini precisa que las tarjetas de crédito viejas se pueden reciclar, pero no es tan sencillo como arrojarlas al contenedor de plástico común. “La mayoría están fabricadas con PVC (cloruro de polivinilo), un material que requiere un proceso especializado para no contaminar otros flujos de reciclaje”, advierte la IA.

¿Cómo reciclar tarjetas de crédito viejas?

Más allá de estas advertencias, Gemini remarca que “lo ideal es acudir a puntos de recolección específicos en sucursales bancarias o centros de reciclaje técnico que procesen plásticos rígidos”. De todos modos, añade que si prefieres no desecharlas, puedes optar por el supraciclaje o "upcycling" para darles una nueva vida en casa.

En este punto, la Inteligencia Artificial destaca que reciclar tarjetas de crédito viejas es una excelente manera de aprovechar ese plástico resistente que, de otro modo, tardaría décadas en degradarse. Es por eso que coparte cuatro ideas prácticas y creativas para conseguirlo:

Púas para Guitarra (Guitar Picks): Si tocas la guitarra o conoces a alguien que lo haga, este es el uso más clásico y funcional. El grosor y la flexibilidad de una tarjeta bancaria son casi idénticos a los de una púa de calibre medio.



Cómo hacerlo: Puedes dibujar la silueta de una púa sobre la tarjeta y cortarla con tijeras fuertes, o comprar un "perforador de púas" (pick punch) que lo hace de un solo golpe.

Tip: Asegúrate de lijar los bordes con una lima de uñas para que no dañen las cuerdas.

Organizadores de Auriculares o Cables: Evita que los cables de tus audífonos o cargadores se enreden en el bolso o la mochila creando un soporte rígido.



Cómo hacerlo: Corta una muesca en forma de "U" o "V" en los dos extremos cortos de la tarjeta. Enrolla el cable alrededor de la tarjeta usando las muescas para asegurar los extremos.

Ventaja: Al ser plana, no ocupa espacio extra y mantiene los cables protegidos.

Marcadores de Plantas Resistentes al Agua: A diferencia del cartón o la madera, el plástico de las tarjetas no se pudre con la humedad del riego.



Cómo hacerlo: Corta la tarjeta en tiras verticales (salen unas 3 o 4 por tarjeta). Usa un marcador permanente para escribir el nombre de la planta o la fecha de siembra y clávalas directamente en la tierra de tus macetas.

Estética: Puedes pintar la tarjeta con pintura en aerosol o forrarla con cinta decorativa antes de escribir.

Raspadores de Precisión: Las tarjetas son herramientas de limpieza increíbles para lugares difíciles sin rayar las superficies.

