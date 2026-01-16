Cortarse el cabello es una decisión complicada para muchas mujeres, incluso si es la primera vez, ya que existen muchas dudas de cómo se verán tras perder centímetros de su melena. Pero ello ya quedó atrás con estos 7 peinados que harán a que te animes, debido a que son elegantes y fáciles de hacer en corto, como es el estilo bob largo que es tendencia en enero de este año.

De acuerdo con un artículo del portal Elle, se recomienda acudir con un estilista a fin de que les aconseje el mejor peinado que les pueda favorecer conforme a la simetría de su rostro. No obstante, estas 7 ideas son para todo tipo de cara, desde redonda hasta afilada. Estos son los peinados que van bien con sombrero y te hacen ver elegante .

Los mejores peinados en cabello corto para todo tipo de cara

1. Raya a un lado: Este peinado es sumamente elegante e ideal si tu corte de cabello es bob muy desfilado.

7 peinados con cabello corto que se ven elegantes, pero sencillos: son fáciles de hacer y te verás hermosa|Pinterest

2. Bixie pulido: Este peinado fue tendencia en 2025 y promete serlo en este año también. Es una combinación entre el pixie y el corte bob.

7 peinados con cabello corto que se ven elegantes, pero sencillos: son fáciles de hacer y te verás hermosa|Pinterest

3. Con diademas: Este accesorio es un infaltable en pelos demasiados cortos o cuando recién acabas de dejar la melena atrás.

7 peinados con cabello corto que se ven elegantes, pero sencillos: son fáciles de hacer y te verás hermosa|Pinterest

4. Micro bob ladeado: Este estilo es una combinación entre el bob clásico y el pixie. El peinado lleva una raya al costado y se ve de gran volumen.

7 peinados con cabello corto que se ven elegantes, pero sencillos: son fáciles de hacer y te verás hermosa|Pinterest

5. Recogido: Aunque parece ser sumamente complicado en cabello corto, se puede hacer y luce espectacular para llevar en una ocasión especial.

7 peinados con cabello corto que se ven elegantes, pero sencillos: son fáciles de hacer y te verás hermosa|Pinterest

6. Efecto wet: El peinado hacia atrás con efecto mojado es un incondicional en cabellos cortos y de los más sencillos y prácticos.

7 peinados con cabello corto que se ven elegantes, pero sencillos: son fáciles de hacer y te verás hermosa|Pinterest

7. Pixie despeinado: Es ideal para aquellas mujeres que se dejaron el cabello más largo de la parte frontal. Cabe destacar que este look lo utilizó la actriz Scarlett Johansson y lució impecable.

7 peinados con cabello corto que se ven elegantes, pero sencillos: son fáciles de hacer y te verás hermosa|Pinterest

Los consejos que debes seguir para tener un cabello corto reluciente

Si lo que buscas este 2026 es dar un cambio drástico de look, un buen corte de cabello es la mejor elección, aunque para ello debes tener en cuenta 3 puntos importantes para que sea todo un éxito y luzcas hermosa:

