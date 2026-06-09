3 alimentos que rejuvenecen la piel: la hacen ver más suave y tersa

El dicho "eres lo que comes" no está tan alejado de la realidad, pues la gran mayoría de los alimentos que consumimos sí tienen efectos en el cuerpo, no solo a nivel interno, sino también en el físico. Es por esto que lo ideal es mantener una dieta equilibrada que contenga productos que nutren y rejuvenecen al mismo tiempo para proyectar una piel saludable y luminosa, incluso sin recurrir a tratamientos de belleza costosos.

Cuáles son los mejores alimentos para la piel: la rejuvenecen y dan vitalidad

Zanahoria . Además de que son una excelente fuente de fibra, las zanahorias también son buenísimas para hacer que la piel se vea sana y llena de vida. De acuerdo con un artículo de Brown Health University , estos vegetales tienen betacaroteno, sustancia que es conocida como precursor de la vitamina A y ayuda a prevenir arrugas y líneas de expresión. 3 alimentos que rejuvenecen la piel y son muy nutritivos|Canva

Chocolate . Aunque muchas personas lo consideran como un "enemigo" de las dietas equilibradas, lo cierto es que el chocolate oscuro es uno de los alimentos dulces que pueden contribuir a tener una piel radiante . La razón es porque cuando se trata de fórmulas puras, tiene flavonoles, que según información de Cleveland Clinic , son un tipo de polifenol que mantienen la dermis correctamente hidratada para reducir la aspereza y brindan protección contra los daños solares (aunque NO sustituye al bloqueador). 3 alimentos que rejuvenecen la piel y son muy nutritivos|Canva

Nueces. Los frutos secos son conocidos por su alto contenido de antioxidantes, los cuales contribuyen a una buena salud de la piel, combaten efectos nocivos y hasta la rejuvenecen, tal como explica National Institute of Health. Además, las nueces ayudan a prevenir el envejecimiento prematuro porque representan una fuente abundante de ácidos grasos, que tienen la capacidad de mejorar la elasticidad de la dermis.

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Incluir estos alimentos que rejuvenecen la piel en la dieta diaria es una forma de nutrir al cuerpo tanto de forma interna como externa, para así lucir una piel radiante y tersa durante todo el año. No obstante, también es importante tener hábitos saludables, incluyendo una correcta hidratación, uso de cremas aptas para cada tipo de dermis y la aplicación de protectores solares que reducen los estragos generados por los rayos UV.