Cómo reemplazar la clásica ducha de baño por esta tendencia que genera amplitud y modernidad

En los últimos años, los baños dejaron de ser espacios puramente funcionales para convertirse en ambientes de bienestar y diseño. Por eso, muchas personas comenzaron a reemplazar la clásica ducha de baño cerrada o con cortinas por opciones más abiertas, luminosas y visualmente limpias.

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Expertos en interiorismo y firmas especializadas en baños como Porcelanosa y Roca, y revistas de diseño como Architectural Digest y Elle Decor, coinciden en que las duchas walk-in (también conocidas como duchas abiertas) son una de las tendencias más fuertes de 2026 por su practicidad y sensación de amplitud.

¿Por qué las duchas a ras de suelo son tendencia en baños modernos?

Este tipo de ducha abierta elimina desniveles y estructuras visuales pesadas, generando una transición más fluida dentro del ambiente. Estas son las ventajas que destacan los expertos:



Generan mayor amplitud visual: hacen que el baño parezca más grande. Al eliminar barreras visuales, como cortinas gruesas o divisiones opacas, el espacio se percibe mucho más abierto.

hacen que el baño parezca más grande. Al eliminar barreras visuales, como cortinas gruesas o divisiones opacas, el espacio se percibe mucho más abierto. Permiten una mejor entrada de luz: crean ambientes más luminosos. Las mamparas de cristal favorecen el paso de la luz natural y potencian la claridad del baño.

crean ambientes más luminosos. Las mamparas de cristal favorecen el paso de la luz natural y potencian la claridad del baño. Aportan una estética moderna y minimalista: logran un diseño elegante y actual. Las líneas simples y despejadas son una de las claves del interiorismo contemporáneo.

logran un diseño elegante y actual. Las líneas simples y despejadas son una de las claves del interiorismo contemporáneo. Facilitan la limpieza diaria: reducen rincones difíciles. Las superficies continuas y sin escalones permiten un mantenimiento más práctico.

Duchas al ras del suelo: ¿Qué recomiendan los diseñadores para incorporar esta tendencia 2026?

Los especialistas en baños modernos aseguran que algunos detalles son fundamentales para conseguir un resultado funcional y armónico.



Elegir mamparas de cristal transparente: potenciar la sensación de amplitud. Los vidrios sin marcos pesados ayudan a mantener continuidad visual.

potenciar la sensación de amplitud. Los vidrios sin marcos pesados ayudan a mantener continuidad visual. Usar colores claros y materiales naturales: reforzar la luminosidad. Tonos neutros, piedra y madera clara son combinaciones frecuentes en este estilo.

reforzar la luminosidad. Tonos neutros, piedra y madera clara son combinaciones frecuentes en este estilo. Incorporar buen drenaje y antideslizantes: priorizar comodidad y seguridad. Las duchas a ras de suelo deben contar con pisos adecuados para evitar acumulación de agua.

priorizar comodidad y seguridad. Las duchas a ras de suelo deben contar con pisos adecuados para evitar acumulación de agua. Mantener una decoración simple: evitar saturar el ambiente. Los expertos recomiendan pocos elementos decorativos para conservar la estética relajada y moderna.

La firma especializada Porcelanosa destaca que las duchas walk-in representan una evolución hacia baños más funcionales, accesibles y sofisticados. Este tipo de distribución no solo mejora la estética, sino también la experiencia cotidiana dentro del hogar.