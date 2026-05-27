Cómo reemplazar la clásica ducha de baño por esta tendencia que genera amplitud y modernidad
La ducha al ras de suelo con mamparas de cristal se convirtió en la gran tendencia en diseño de baños en 2025. Conoce esta modalidad que aporta amplitud visual, mejor iluminación y una estética elegante, moderna y minimalista.
En los últimos años, los baños dejaron de ser espacios puramente funcionales para convertirse en ambientes de bienestar y diseño. Por eso, muchas personas comenzaron a reemplazar la clásica ducha de baño cerrada o con cortinas por opciones más abiertas, luminosas y visualmente limpias.
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Expertos en interiorismo y firmas especializadas en baños como Porcelanosa y Roca, y revistas de diseño como Architectural Digest y Elle Decor, coinciden en que las duchas walk-in (también conocidas como duchas abiertas) son una de las tendencias más fuertes de 2026 por su practicidad y sensación de amplitud.
¿Por qué las duchas a ras de suelo son tendencia en baños modernos?
Este tipo de ducha abierta elimina desniveles y estructuras visuales pesadas, generando una transición más fluida dentro del ambiente. Estas son las ventajas que destacan los expertos:
- Generan mayor amplitud visual: hacen que el baño parezca más grande. Al eliminar barreras visuales, como cortinas gruesas o divisiones opacas, el espacio se percibe mucho más abierto.
- Permiten una mejor entrada de luz: crean ambientes más luminosos. Las mamparas de cristal favorecen el paso de la luz natural y potencian la claridad del baño.
- Aportan una estética moderna y minimalista: logran un diseño elegante y actual. Las líneas simples y despejadas son una de las claves del interiorismo contemporáneo.
- Facilitan la limpieza diaria: reducen rincones difíciles. Las superficies continuas y sin escalones permiten un mantenimiento más práctico.
Duchas al ras del suelo: ¿Qué recomiendan los diseñadores para incorporar esta tendencia 2026?
Los especialistas en baños modernos aseguran que algunos detalles son fundamentales para conseguir un resultado funcional y armónico.
- Elegir mamparas de cristal transparente: potenciar la sensación de amplitud. Los vidrios sin marcos pesados ayudan a mantener continuidad visual.
- Usar colores claros y materiales naturales: reforzar la luminosidad. Tonos neutros, piedra y madera clara son combinaciones frecuentes en este estilo.
- Incorporar buen drenaje y antideslizantes: priorizar comodidad y seguridad. Las duchas a ras de suelo deben contar con pisos adecuados para evitar acumulación de agua.
- Mantener una decoración simple: evitar saturar el ambiente. Los expertos recomiendan pocos elementos decorativos para conservar la estética relajada y moderna.
La firma especializada Porcelanosa destaca que las duchas walk-in representan una evolución hacia baños más funcionales, accesibles y sofisticados. Este tipo de distribución no solo mejora la estética, sino también la experiencia cotidiana dentro del hogar.