5 ideas para hacer que tu baño se vea elegante y con mucho espacio

En esta ocasión te diremos cuáles son las 5 ideas para hacer que tu baño se vea con mucho espacio, elegante y sofisticado. Recuerda que, esta parte de tu casa habla mucho de ti, por lo que, mantenerlo bonito, es una de las tareas principales. Son trucos sencillos y además no vas a gastar mucho dinero.

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4 ideas para hacer que tu baño se vea elegante

Puedes ocupar azulejos

Una de las primeras ideas es ocupar azulejos en tu baño, estos deben tener un gran formato o bien que tengan acabados, si llegas a ocupar este tipo de material, lo que puedes utilizar es una boquilla del mismo color exacta de la pieza, con esto se eliminan las interrupciones visuales, las paredes y además, el suelo puede dar la apariencia de poder extenderse, además aporta un aire de hotel de lujo y sofisticado.

Cristal templado y la ducha casi a ras de suelo

Los marcos de aluminio o las cortinas de baño cortan el espacio en una manera abrupta; es por ello que aquí se recomienda colocar un panel fijo de cristal templado que esté totalmente transparente; combina esta opción con una ducha a ras del suelo, cuando se unifique el espacio se duplica ópticamente.

Espejos XL e iluminación LED indirecta

Si tienes un espejo en la pared o que llega hasta el techo duplica la luz y la profundidad del espacio, para ello puedes instalar un espejo de buen tamaño pero que esté preferiblemente iluminado con unas tiras LED de luz cálida o neutra. La iluminación elimina las sombras duras, suaviza y las texturas crean una atmósfera relajante.

Muebles flotantes

Recuerda que el ojo humano puede ver el suelo, el cual se extiende debajo de los muebles, el cerebro percibe que el cuarto puede estar más grande; por lo que, despejar el suelo no sólo le dará una sensación de ligereza y modernidad, sino que, además facilita mucho la limpieza, el cual es un factor para que el baño se mantenga bastante elegante.

Ten ordenado el baño

Un dato muy importante es que, el desorden es el peor enemigo de cualquier sitio, especialmente del baño, para esto se recomienda tener guardados en un mueble los frascos de cremas, champú o los rollos de papel, estos hacen que se reduzca el tamaño en las habitaciones.

