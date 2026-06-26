Cómo reemplazar la clásica estufa a leña por estas 5 ideas que aportan calidez y confort

La clásica estufa a leña ya no es la única opción para crear una sensación de calidez en el hogar. En 2026, las tendencias de diseño de interiores apuestan por soluciones decorativas que transforman los espacios a través de la iluminación, las texturas y los materiales, logrando ambientes confortables sin necesidad de instalar sistemas tradicionales de calefacción visual.

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Especialistas en interiorismo coinciden en que la percepción de confort no depende exclusivamente de la temperatura. Factores como los colores, las fibras naturales, la distribución del mobiliario y la calidad de la luz influyen directamente en la sensación de bienestar.

Por eso, cada vez más proyectos residenciales incorporan elementos decorativos pensados para transmitir abrigo durante todo el año. Estos son los recomendados por los expertos.

Interiorismo: ¿Qué alternativas decorativas pueden reemplazar una estufa a leña?

Según diseñadores de interiores, existen recursos capaces de generar el mismo efecto visual acogedor que tradicionalmente aportaba una estufa a leña.

Estas son 5 ideas que marcan tendencia:



Iluminación cálida en capas: utilizar lámparas de pie, apliques de pared y luces indirectas con tonalidades cálidas ayuda a crear una atmósfera íntima y relajante. Los expertos recomiendan evitar una única fuente de luz intensa. Textiles de fibras naturales: mantas, almohadones, alfombras y cortinas confeccionados en lana, lino, algodón o tejidos gruesos aportan una sensación inmediata de abrigo visual. Madera en muebles y revestimientos: este material continúa siendo uno de los favoritos de los interioristas por su capacidad para transmitir confort y conexión con la naturaleza. Rincones de lectura o descanso: incorporar un sillón cómodo acompañado por una mesa auxiliar y una lámpara permite crear un punto focal acogedor dentro del ambiente. Velas y elementos decorativos luminosos: las velas, faroles y luminarias decorativas aportan una sensación similar al resplandor que produce el fuego, pero con una estética contemporánea.

La American Society of Interior Designers (ASID) destaca que los materiales naturales y la iluminación ambiental son dos de las herramientas más efectivas para generar espacios emocionalmente confortables.

¿Por qué estas tendencias aportan sensación de calidez en el hogar?

La explicación se encuentra en la forma en que las personas perciben visual y emocionalmente los espacios. Los expertos en diseño señalan que ciertos elementos activan una sensación de refugio y bienestar, incluso sin modificar significativamente la temperatura ambiente.

Entre los recursos más valorados se encuentran:



Paletas de colores terrosos: tonos arena, beige, terracota y marrones suaves generan una percepción más acogedora que los colores fríos.

tonos arena, beige, terracota y marrones suaves generan una percepción más acogedora que los colores fríos. Texturas variadas: combinar tejidos, madera, cerámica y fibras vegetales añade profundidad visual y confort.

combinar tejidos, madera, cerámica y fibras vegetales añade profundidad visual y confort. Diseño biofílico: incorporar materiales naturales, plantas y elementos inspirados en la naturaleza favorece una atmósfera relajante.

incorporar materiales naturales, plantas y elementos inspirados en la naturaleza favorece una atmósfera relajante. Distribuciones más íntimas: organizar los muebles para fomentar la conversación y el encuentro crea una sensación de cercanía y bienestar.

organizar los muebles para fomentar la conversación y el encuentro crea una sensación de cercanía y bienestar. Detalles artesanales: piezas hechas a mano, cerámicas y objetos con acabados naturales aportan autenticidad y calidez visual.

Los especialistas sostienen que las viviendas actuales buscan transmitir emociones además de cumplir funciones prácticas. En ese contexto, la calidez ya no depende exclusivamente de una estufa a leña o una chimenea.