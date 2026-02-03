Las lámparas colgantes en una cocina fungen como adorno, pero su idea principal es iluminar el espacio durante las noches, cuando se prepara la cena para convivir con la familia y ponerse al día de todo lo acontecido. Las personas ponen demasiado hincapié en el diseño para que luzca como la de sus sueños, pero con estos accesorios las llevarás más allá al lucir modernas y hermosas, como lo son estos 6 ejemplos con barra para que se vean más amplias.

Antes de acudir a comprar las lámparas debes tomar en cuenta qué tipo de estilo combina con tu cocina y las necesidades de ella, pues hay algunas con menos intensidad de luz que solo funcionan como decoración, pero hay otras que son la principal iluminación del espacio. Conoce estas 9 ideas para remodelar el patio de tu hogar y que se vea como nuevo con bajo presupuesto.

Estas son los 4 tipos de lámparas para tu cocina

1. Estilo Farol: Es una de las lámparas más clásicas y que le puede ir bien a una cocina campirana o de casa de campo. Aunque existen otros tipos que pueden ir con las más modernas y elegantes.

4 diseños de una cocina con lámparas colgantes que se ven modernas y hermosas|Pinterest

2. Sube y baja: Este estilo de lámparas simulan que están en movimiento, ya que mientras una se ubica muy arriba, la otra se le da una distancia más larga.

4 diseños de una cocina con lámparas colgantes que se ven modernas y hermosas|Pinterest

3. De vidrio: Este tipo de lámparas son una de las más elegantes en el mercado y les quedan bien a todas las cocinas por la variedad de estilos.

4 diseños de una cocina con lámparas colgantes que se ven modernas y hermosas|Pinterest

4. Estilo contemporáneo: Estas lámparas le darán un toque minimalista a tu cocina debido a que están hechas de cobre, latón o cerámica.

4 diseños de una cocina con lámparas colgantes que se ven modernas y hermosas|Pinterest

De acuerdo con un artículo del portal Naked Kitchens, las lámparas colgantes clásicas y de cristal darán un aspecto sutil y armonioso a una cocina tradicional, mientras que las contemporáneas, le aportarán un estilo más impactante, así que ello ya depende de las personas qué giro le quieren dar a este espacio de la casa.