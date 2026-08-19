Reflexiona con el proverbio árabe: «Quien camina solo llega más rápido, pero quien camina acompañado llega más lejos»

Los proverbios, dichos y refranes han viajado a través del tiempo para dejar enseñanzas en distintos aspectos de la vida cotidiana. En un mundo donde el individualismo está presente, toma importancia un proverbio árabe que dice «Quien camina solo llega más rápido, pero quien camina acompañado llega más lejos».

Esta es una expresión con la que se enseñan valores y enseñanzas de generación en generación. El proverbio en cuestión nos lleva a reflexionar sobre la convivencia con los demás como la familia, amistad, trabajo, entre otros.

¿Qué enseñanza deja este proverbio árabe?

El proverbio árabe dice «Quien camina solo llega más rápido, pero quien camina acompañado llega más lejos». Si bien podemos interpretar estas palabras como alguien que no quiere llevar compañía llega antes al final, pero si vas con alguien el destino estaría más lejos y sería mejor.

Si se hace una reflexión de este proverbio podemos encontrar una deducción en donde la velocidad personal se enfrenta a la sostenibilidad del logro en comunidad. Ante esto lo que se busca es poder llegar a un equilibrio de la autonomía o independencia excesivas con la cooperación y el reconocimiento de los otros, admitiendo que la fortaleza de un equipo puede convertir ayudar a conseguir mejores logros.

De esta manera se puede llegar a una conclusión de que escuchando diversas perspectivas se pueden tomar decisiones más enriquecedoras, se reducen los riesgos y se comparten responsabilidades, ampliando horizontes y fortaleciendo vínculos humanos.

El pensar recurrentemente puede afectarte.|pexels

Sin dudas, el proverbio tiene una gran importancia en la actualidad ya que el individualismo está cada vez más presente, aunque sigamos siendo seres sociales ,muchas personas consideran que no necesitan el apoyo en otros o restan valor a los vínculos humanos y la cooperación entre diferentes personas para llegar a fines más grandes o valiosos.

Es importante mencionar que no se hace hincapié en que ir solo sea malo, sino a que hace referencia a que hay momentos donde la rapidez individual es importante, pero si se busca llegar a un objetivo grande que perdure en el tiempo, pues claramente se necesita a los demás.

