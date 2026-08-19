5 pedicuras más populares para lucir unos pies hermosos esta temporada

En las épocas de altas temperaturas los pies toman mucho protagonismo ya que están más expuestos. Si estás por irte de vacaciones y quieres verte hermosa, pues te dejamos las mejores pedicuras.

Las opciones se han vuelto muy populares debido a que son actuales y elegantes. Serán el complemento perfecto para elevar cualquier outfit a otro nivel y pisar con estilo donde vayas.

¿Cuáles son las pedicuras más populares?

El color rosa suave ayuda a resaltar el bronceado

Uno de los diseños consiste en lucir tus pies con un hermoso tono rosa suave que brinda brillo elegante que sin dudas marca la diferencia. Este es clave en el estilo old money donde el minimalismo y la discreción están presentes. Es un estilo que no te defraudará si encuentras el menos es más.

Durante estas vacaciones querrás lucir pedicura naranja

En este caso nos encontramos con una pedicura veraniega, alegre y divertida, con un naranja vibrante en las uñas y encantadores detalles florales sobre una base blanca. También tenemos que mencionar que es fresca, divertida y perfecta para los días soleados, por lo que será una opción inigualable para tus vacaciones.

El nude perlado es un acierto de la moda

Una de las tendencias que más triunfan en esta oportunidad son las que llevan nude perlado. Son una opción con la que acertarás cada vez que quieras lucir unas manos o pies actuales.

El amarillo mantequilla es el más pedido

Para lucir unos pies increíbles y realzar tu piel bronceada pues el amarillo mantequilla es una gran opción. Es un tono que brinda iluminación, es refinado, sencillo y capaz de encajar con cualquier look con el que lo combines.

Uñas tipo francesas

Por último, nos encontramos con una suave base milky combinada con una delicada punta francesa blanca crea un acabado fresco y lujoso que complementa cada atuendo. Es uno de los acabados más populares de la temporada.

Además, se demuestra cómo una pedicura clásica, tipo francesa, ha sido traída al 2026 gracias a utilizar el blanco lechoso como protagonista, uno de los acabados que más se ven este año.