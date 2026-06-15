Cómo debes cuidar la albahaca para atraer la prosperidad y la suerte

La albahaca, además de ser una planta aromática ampliamente usada en la cocina, se destaca por ser un ejemplar capaz de atraer la prosperidad y la suerte a tu vida, siendo una gran opción para tener en casa, pero para tener esos efectos es importante tenerla en buenas condiciones.

Noticias Ciudad Juárez del 15 de junio 2026

Para activar sus poderes, te detallaremos cómo debes cuidar a la planta; deberás seguir ciertas indicaciones, con las que vas a evitar que muera.

¿Cómo cuidar la albahaca?

Para atraer la prosperidad y la suerte con la albahaca, es fundamental que el ejemplar se mantenga en perfectas condiciones; de lo contrario, sus efectos no van a ser visibles. Deberás hacer los siguientes pasos para cuidar al ejemplar:

Dale por lo menos 6 horas de sol; lograrás desarrollar mejor tu planta. En temporada de frío, ubícalo en espacios cálidos.

Aplica el abono durante la primavera y verano durante 3 a 4 semanas; si quieres aplicar fertilizantes, puedes aplicar una opción líquida cada 15 días.

En calor, riega 5 veces a la semana, pero en invierno puedes hacerlo cada 2 semanas.

Cuando la planta crezca 20 centímetros, corta las puntas del tallo; lograrás estimular sus ramas.

Es importante que tengamos cuidado al momento de regar, ya que el exceso puede perjudicar sus raíces; evita encharcar en exceso y aplica un sustrato ligero que tenga buen drenaje; evitarás ahogar tu planta, logrando un mejor crecimiento.

#huerto #cosecha #huertourbano #huertoecologico ♬ Beauty of Paradise - TATANX @lombrizfelizcompostaje Si quieres tener albahaca gran parte del año y por toda la temporada de verano, te recomendó que la vayas podando semanalmente, ir cortando la floración te segura extender albahaca fresca por toda la temporada para tus exquisitas preparaciones, también es importante abonar cada dos semanas como mínimo para que el sustrato tenga nutrientes necesarios para que la albahaca vuelva a prosperar después de cada poda. Deja en los comentarios alguna receta para hacer con las hojas de albahaca. #albahaca

¿Cómo se utiliza la albahaca para atraer la prosperidad?

Una vez que logres cuidar correctamente tu albahaca, podrás atraer la prosperidad y la suerte a tu vida. Para activar sus poderes energéticos, se recomienda ubicarla en la entrada de tu casa, en los balcones o en las ventanas, ya que podrás activar sus propiedades, siendo un imán de riqueza y proteger tu hogar de malas energías.

Con todos estos tips lograrás que tus plantas de interior se vean espectaculares, evitando un aspecto seco o muerto. No esperes más, consigue el ejemplar y aprovecha su aroma para enriquecer todos tus platillos.