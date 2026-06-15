Ramahá ya se quiere ir de MasterChef 24/7, pero tiene un sueño que cumplir: esto haría con el premio si gana

La semana 5 en MasterChef 24/7 ya arrancó y el nivel está subiendo de nivel cada vez más. Así que ahora que el cansancio ya empieza a sentirse, Ramahá confesó que está contemplando la posibilidad de ser eliminado y, a diferencia de lo que sentaba antes, esto ya no le parece una idea tan trágica, pero solo se niega a rendirse porque al igual que Claudia, tiene un sueño muy importante que cumplir.

Así lo compartió durante una reveladora charla con Flor, en la que Alberto Palomino (su nombre real), contó que en días donde se siente agotado física y mentalmente, recuerda que le prometió a su mamá que va a terminar de construirle su casa. Por lo que sabe que para lograrlo necesita dinero y ahora mismo, la única forma de conseguirlo es si se lleva el 1er lugar de MasterChef 24/7.

Los 3 momentos más polémicos de Ramahá en MasterChef 24/7

La trayectoria de Ramahá por MasterChef 24/7 no ha estado exenta de controversias, pues en realidad es uno de los participantes que ha tenido varios conflictos por sus compañeros y ha demostrado que no está dispuesto a dejar pasar ninguna falta. El primer problema que tuvo fue con Michelle, con la que discutió por temas de limpieza y por sus diferencias a la hora de convivir, al grado de que hubo reclamos por ronquidos.

Luego empezó a tener una fuerte rivalidad con Carmen, que si bien en un principio le dijo que lo consideraba como un amigo, terminó volviéndose una de sus principales contrincantes. Algunos de los conflictos que han tenido son por la limpieza, los espacios en los dormitorios y por las supuestas afectaciones en los retos.

Y por si fuera poco, Ramahá también se peleó con Luis, que pasó de ser su confidente a reprocharle la falta de apoyo que sintió en una de las ocasiones que se enfrentó al domingo de eliminación en MasterChef 24/7.

¿De cuánto es el premio de MasterChef 24/7? La MILLONARIA cifra que se llevará el mejor cocinero

Además del prestigio que otorga convertirse en el cocinero más destacado, el ganador del 1er lugar de MasterChef 24/7 se llevará dos millones de pesos, cantidad considerada en el premio de esta ambiciosa edición de acceso total. Y es que en las temporadas anteriores, el reconocimiento constaba de 1 millón de pesos y algunos premios extra por las dinámicas del reality show.

El último en coronarse fue Dani Valle, quien arrasó con sus habilidades culinarias en MasterChef Celebrity Generaciones 2025. En este elenco tuvo como rivales a Andrea Noli, Plutarco Haza, Ofelia Medina y Leslie Gallardo, que ahora conforma el equipo de hosts digitales de MasterChef 24/7 junto a Antonio Betancourt.