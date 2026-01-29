10 regalos de San Valentín para hombre; gastarás poco y son hechos a mano

San Valentín es la fecha ideal para recordar que el verdadero valor de un regalo no está en su precio, sino en la intención con la que se entrega. En un contexto donde cada vez se buscan más opciones accesibles y personalizadas, los regalos hechos a mano se posicionan como una alternativa perfecta para sorprender a los hombres sin afectar el bolsillo. Además, permiten adaptar cada detalle a los gustos, hobbies y personalidad de quien lo recibe

Aquí te compartimos 10 ideas económicas para consentir a ese hombre especial con obsequios que demuestran cariño desde el corazón.

1.- Música

Crea una lista de canciones que representen su historia y acompáñala con una portada impresa o una nota explicativa, una idea es que en la portada física agregues un QR que lo direccione a su plataforma de streaming de música de tu elección.

|pexels

2.-Desayuno

Desayuno o cena preparada en casa es un plan perfecto para pasar tiempo juntos sin distracciones o con espera de mesa en algún restaurante. Cocinar algo especial siempre suma puntos. Presenta el platillo con una decoración sencilla y un mensaje romántico.

|Pexels

3.- Frasco de amor

Una de las ideas más sencillas es hacer un frasco del amor, este se basa en hacer pequeños corazones en hojas de color rojo o rosa y en ellos escribir frases de las razones por las que amas a tu novio puedes con mensajes positivos, anécdotas o cumplidos, no hay un límite, pero puedes hacer los suficientes para después rellenar un frasco ya sea de vidrio o plástico, recuerda que puedes reciclar.

Sin duda alguna es un obsequio original, económico y sobre todo muy especial, ya que hablas desde el corazón.

|Pexels

4.- Cuponera canjeable

Es un clásico entre los enamorados, ya que nunca falla. Crea vales en la computadora o para ser más personalizados puedes hacerlos a mano y escribir “vale por”, puedes agregar una cita al cine, una cena romántica, un masaje, una salida al parque, también puedes incluir obsequios como ropa, perfumes, chocolates o dulce, recuerda que todo está en tu creatividad.

|Pinterest

5.- Caja romántica de snacks

Un regalo muy práctico, económico y rápido es armar un Kit de snacks favoritos. Solo necesitas ir a la tiendita de la esquina o supermercado y elegir los dulces, botanas, chocolates o bebidas preferidas de tu pareja, decora una caja de cartón o madera con papel china, celofán o crepe y agrega etiquetas hechas a mano, como extra puedes agregar un detalle como una flor o peluche.

6.- Portaretrato único y lleno de amor

Marco con foto y frase especial. Imprime una fotografía significativa y acompáñala con una frase o fecha importante. Un detalle que puede decorar su espacio.

|Pinterest

7.- Paletas personalizadas

Para esta idea necesitas paletas, hojas de color, plumones y tijeras. Lo único que debes hacer es tomar una hoja de color y dibujar en ella un corazón, después dóblalo a la mitad y en la mitad de él realiza dos cortes pequeños, estos se verán cono si hubieras hecho un mini rectángulo, y en el corazón decora o agrega frases, finalmente inserta la paleta en el mini rectángulo que se creo con los cortes.

|Pinterest

8.- Agenda u Organizador

Si aún no sabes que regalarle a tu pareja porque no le gustan los dulces una agenda o libreta decorada es ideal para quienes son unas personas sumamente organizadas o creativas. Puedes personalizar la portada con su nombre o una frase motivadora.

|Pinterest

9.- Velas románticas

Velas aromáticas caseras. Si le gustan los aromas relajantes, una vela hecha en casa con su fragancia favorita puede ser un gran acierto, recuerda que hay lugares donde puedes conseguir los objetos como cera o gel para velas, mecha o pabilo y esencias de manera económica, los detalles de decoración y color dependen de ti.

|Pexels

10.- Tarjeta personalizada

Tarjeta personalizada con mensaje sincero. A veces unas palabras bien pensadas dicen más que cualquier objeto. Una carta escrita a mano, con recuerdos y promesas, puede convertirse en un recuerdo para toda la vida.

Pexels