Las relaciones amorosas que comienzan como amistad son las más duraderas

Sin dudas el mundo de las relaciones amorosas no es nada sencillo por lo que no todos podrían encontrar la clave del “éxito”. La Universidad de Victoria, ha realizado un estudio en el que determinó que las parejas más duraderas comienzan como una amistad.

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Esta investigación analizó los vínculos que se formaron a partir de una amistad con aquellos que surgieron de una atracción romántica inmediata. Los resultados arrojaron que el 66% de las parejas estables comenzaron como una amistad.

¿Por qué las relaciones duraderas nacen de la amistad?

Los ensayos realizados fueron entre 2002 y 2020, en donde participaron 1.900 personas de distintas edades y contextos sociales en Canadá y Estados Unidos. Aquí quedó determinado que el tiempo previo al amor es fundamental.

Cabe destacar que la última fase tuvo como participantes a 300 estudiantes universitarios, cuya etapa de amistad duró en promedio casi 22 meses antes de transformarse en una relación amorosa.

La clave sería que este proceso permite poder construir confianza, conocimiento mutuo y una conexión emocional más sólida. Estos factores son lo que la ciencia vincula con la estabilidad a largo plazo.

pareja

El estudio también muestra que casi la mitad de los participantes prefieren comenzar una relación desde la amistad, sin expectativas románticas iniciales. Además, entre los que se casaron, dos tercios afirmaron ser amigos antes de establecer el vínculo.

Las conclusiones nos dicen que no todo el amor comienza de conocer a una persona con ese fin. Si se cree solo en este tipo de encuentros hace difícil imaginar que una amistad pueda transformarse en algo más profundo con el tiempo.

De esta manera podemos decir que las relaciones más sólidas se construyen sobre una base previa de conocimiento y cercanía. Es entonces que la amistad nos da la posibilidad de desarrollar una comunicación más abierta, no hay presión y el vínculo evoluciona naturalmente.