3 formas de hacer que tus pestañas se vean más largas sin extensiones

Lograr una mirada impactante y expresiva no solo depende de las extensiones de pestañas u otros procedimientos costosos. Muchas veces, el secreto de unas pestañas largas está en la combinación de una buena técnica de cuidado diario y el uso estratégico de tus cosméticos.

Así que, antes de sacar una cita en el salón de belleza, enfócate en fortalecer la base natural de tus pestañas, no solo conseguirás longitud instantánea, también obtendrás una salud capilar que perdurará en el tiempo.

Actualmente, existen múltiples herramientas y fórmulas diseñadas para maximizar el potencial de cada vello y permite que cualquier persona logre ese efecto de abanico, sin necesidad de adhesivos que puedan irritar los ojos.

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Las 3 formas de hacer que tus pestañas se vean más largas

El truco de las capas con polos traslúcidos

Entre la primera y la segunda capa de rimel, deberás aplicar una pequeña cantidad de polvo traslúcido con un pincel o con un hisopo.

El polvo actuará como una extensión física que se adhiere a la fórmula húmeda y crea una estructura más gruesa y larga sobre la cual se asienta la siguiente capa de máscara, lo que duplicará su impacto visual.

Unas pestañas largas se verán más largas y pulidas que las demás|Pexels: Angela Roma

Técnica de rizado en tres niveles

En lugar de presionar el rizador solo en la base, trata de hacerlo en tres puntos específicos, que son la raíz, en el medio y cerca de las puntas.

Mantén la presión por unos 5 segundos en cada sección. Esto creará una curvatura en forma de "C" más natural y elevada que hará que las pestañas se proyecten hacia arriba, revelando su longitud real que a veces queda oculta por un crecimiento más recto.

Las técnicas de maquillaje adecuadas también ayudan a que tus pestañas se vean más largas|Pexels: Polina Hedzenko

Usa serums y aceites naturales

La longitud real de las pestañas proviene de la salud de las mismas. Por lo que, para tenerlas largas, debes usar diariamente un suero acondicionador o aceites naturales, como el de ricino o el de almendras antes de dormir, esto fortalece el folículo y evita el quiebre prematuro, además de hacerlas más flexibles y permitir que el rimel se deslice mejor.

