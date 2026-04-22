Destapan rompimiento entre Danna, Belinda y Kenia Os

Hace unas semanas los fanáticos estallaron de euforia al ver a este tridente trabajar unido. Hizo eco que Danna, Belinda y Kenia Os se juntaron para iniciar un proyecto tipo podcast, donde anunciaron que harían un tema en conjunto. Sin embargo, hoy día eso se finalizó, donde la que dio un paso al costado es la novia de Peso Pluma. Algunos indican que por ello existe una fractura en la relación de las famosas.

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¿Por qué Kenia Os, Belinda y Danna no hicieron su canción?

Algunos de los insiders del medio argumentan que las diferencias fueron de índole creativo. Aseguran que tanto Danna como Belinda estaban completamente en control de la canción, mientras que Kenia tomaba mucho consejo y hatsa cierto punto permiso de su disquera. En ese sentido, comenzaron las trabas.

Dicho contexto provocó que artísticamente no se entendieran y poco a poco el proyecto musical que tanto generó ruido… terminó con un dueto y no viendo al tridente junto como tanto se presumió. En un inicio el proyecto del podcast se terminó por la agenda tan apretada que tienen las tres artistas y ahora tampoco se cerró la canción.

Tras la resolución del caso, muchos están argumentando que la relación entre las artistas quedó fracturada y que existen problemas hacia la figura de Kenia Os. Y es que la propuesta a presentar por parte de Belinda y Danna dista mucho de lo que en un inicio se estaba armando alrededor de las tres figuras de la cultura pop actual en México.

¿Danna, Belinda o Kenia Os ya dieron declaraciones al respecto?

Por el momento la única que abordó el tema fue la propia Danna, quien precisamente aclaró que no existe ningún problema con la jefa de las keninis. Incluso aclaró que el tema entre las tríadas ya está grabado y que por el momento no ha salido por asuntos administrativos entre las disqueras. Entonces, por el momento la tensión se mantiene ante lo que parece un doble discurso entre algunos reportes de la prensa y las protagonistas de esta amistad mediática.