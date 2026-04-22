Estos son los hábitos que debes incluir a tus 25 a 35 años para cuidar tu piel
¡Aún estás a tiempo! Descubre cuáles son los hábitos que deberías incluir de en 25 a 35 años para poder prevenir el envejecimiento prematuro de tu piel
Entre los 25 a 35 años es fundamental empezar a cuidar tu piel; aunque a simple vista parezca tener un gran aspecto, manteniendo su elasticidad y firmeza, empieza a perder cierto colágeno, por lo que es fundamental aplicar ciertos cambios en su cuidado.
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Para que te acostumbres al cuidado, te detallaremos algunos hábitos que debes incorporar; considera emplear las siguientes alternativas en tu skincare.
¿Cómo cuidar tu piel desde los 25 años?
Aunque tu piel entre los 25 a 35 años se mantiene joven, es fundamental aplicar ciertos elementos preventivos, con la principal finalidad de disminuir el envejecimiento prematuro. Para ello, la dermatóloga de TikTok kaly.derma recomienda los siguientes hábitos para cuidar tu piel:
- Usar bloqueador solar todos los días, incluso si no vas a la playa; vas a prevenir el envejecimiento prematuro, las manchas y disminuyes la probabilidad de padecer cáncer de piel.
- Al bañarte, usa agua tibia y que no sean duchas prolongadas, ya que el agua muy caliente dañará tu barrera en la piel, dejándola sensible y reseca.
- No frotar con esponjas; igualmente rompe la barrera protectora y aumenta la resequedad.
- Aplica productos con retinoides para mejorar la apariencia de tu piel, previene las arrugas y favorece la estimulación de colágeno.
- El skincare no necesita de mil pasos; busca rutinas que sean recomendadas por especialistas, empleando productos de calidad y siendo constantes.
¿Qué pasa a los 25 años en la piel?
En Cantabria Labs detalla que, de los 25 a los 35 años, empieza un proceso de cambio, el cual se hace visible en la firmeza, tono y en la apariencia de las primeras arrugas, debido a que la producción de colágeno comienza a disminuir, el cual, con el paso de los años, se reduce progresivamente.
Por esa razón, es importante que desde temprana edad tengamos una rutina de skincare y hábitos saludables en nuestra rutina, ya que de esta manera lograrás cuidar tu piel y ver buenos resultados durante tu envejecimiento.
@kaly.derma Soy dermatóloga, tengo 40, y si hoy tuviera entre 25 y 35 años empezaría urgente con estos hábitos para mi piel. 1️⃣ Usar bloqueador solar todos los días No solo en la playa. El sol es la causa número uno de envejecimiento prematuro, manchas y cáncer de piel. Y no olvides reaplicarlo 🤍 2️⃣ No bañarme con agua muy caliente ni por mucho tiempo El agua muy caliente daña la barrera de la piel y la deja seca, sensible y con comezón. 3️⃣ No frotar la piel con esponjas La piel no necesita que la “raspes”. Frotarla rompe su barrera protectora y favorece resequedad e irritación. 4️⃣ Empezar retinoides temprano Son de lo poco que realmente tiene evidencia para mejorar textura, prevenir arrugas y estimular colágeno. 5️⃣ Ser constante, no exagerada Tu piel no necesita 12 pasos de skincare. Necesita una rutina inteligente y constante. Tu piel de 40 es, en gran parte, el resultado de lo que hiciste (o no hiciste) en tus 20s y 30s. Empieza hoy. Tu yo del futuro te lo va a agradecer. ✨ #Dermatología #CuidadoDeLaPiel #SkinCareInteligente #KalyDerma ♬ original sound - kaly.derma