Estos son los hábitos que debes incluir a tus 25 a 35 años para cuidar tu piel

Entre los 25 a 35 años es fundamental empezar a cuidar tu piel; aunque a simple vista parezca tener un gran aspecto, manteniendo su elasticidad y firmeza, empieza a perder cierto colágeno, por lo que es fundamental aplicar ciertos cambios en su cuidado.

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Para que te acostumbres al cuidado, te detallaremos algunos hábitos que debes incorporar; considera emplear las siguientes alternativas en tu skincare.

¿Cómo cuidar tu piel desde los 25 años?

Aunque tu piel entre los 25 a 35 años se mantiene joven, es fundamental aplicar ciertos elementos preventivos, con la principal finalidad de disminuir el envejecimiento prematuro. Para ello, la dermatóloga de TikTok kaly.derma recomienda los siguientes hábitos para cuidar tu piel:

Usar bloqueador solar todos los días, incluso si no vas a la playa; vas a prevenir el envejecimiento prematuro, las manchas y disminuyes la probabilidad de padecer cáncer de piel.

Al bañarte, usa agua tibia y que no sean duchas prolongadas, ya que el agua muy caliente dañará tu barrera en la piel, dejándola sensible y reseca.

No frotar con esponjas; igualmente rompe la barrera protectora y aumenta la resequedad.

Aplica productos con retinoides para mejorar la apariencia de tu piel, previene las arrugas y favorece la estimulación de colágeno.

El skincare no necesita de mil pasos; busca rutinas que sean recomendadas por especialistas, empleando productos de calidad y siendo constantes.

¿Qué pasa a los 25 años en la piel?

En Cantabria Labs detalla que, de los 25 a los 35 años, empieza un proceso de cambio, el cual se hace visible en la firmeza, tono y en la apariencia de las primeras arrugas, debido a que la producción de colágeno comienza a disminuir, el cual, con el paso de los años, se reduce progresivamente.

Por esa razón, es importante que desde temprana edad tengamos una rutina de skincare y hábitos saludables en nuestra rutina, ya que de esta manera lograrás cuidar tu piel y ver buenos resultados durante tu envejecimiento.