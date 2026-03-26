Este remedio casero evitará que vomites; combate las náuseas de manera sencilla

Las náuseas son una de las sensaciones más desagradables que se pueden tener, pues es la previa a una situación todavía más disgustante como lo es vomitar. Por ello en esos momentos críticos muchos hacen todo lo posible para no liberar la carga que el cuerpo tiene. Y si tú eres de esos, este remedio casero de jengibre puede ayudarte en situaciones de complicaciones estomacales.

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¿Por qué la infusión de jengibre te ayuda contra las náuseas?

Regularmente las náuseas llegan por excesos o complicaciones estomacales, sin embargo también suelen presentarse por culpa del estrés o de cambios de alimentación. Por ello, la recomendación directa es una infusión de jengibre, que se conoce en el ámbito natural por sus propiedades benéficas para el sistema digestivo y sus características antiinflamatorias.

Aunque se ha hablado del vómito en este artículo, el mareo también puede combatirse con el jengibre. Esto sucede así por el contenido de gingeroles, los cuales calman el estómago y al mismo tiempo bajan la sensación de náuseas. Además, se recomienda consumirlo en infusión para que la absorción de los compuestos ayuden de manera más inmediata.

¿Cómo se hace la infusión de jengibre que quita las náuseas?

La ventaja de muchos de los remedios caseros radica en su facilidad de preparación, por ello se deben seguir las siguientes sencillas instrucciones. Además, se indica que la infusión se tome poco a poco, se eviten alimentos pesados y que también se mantenga una buena hidratación si es que las náuseas persisten durante mucho tiempo.

Ingredientes

Una taza de agua

Un trozo de jengibre fresco

Una cucharadita de miel (si así se desea)

Jugo de medio limón (si así se desea)

Preparación